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İHH'dan Gazzeli 2 bin öğrenciye kıyafet yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle terörist İsrail işgali altında bulunan Gazze’de 2 bin öğrenciye kıyafet yardımında bulundu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 18:26
İHH'dan Gazzeli 2 bin öğrenciye kıyafet yardımı

Terör devleti işgalci İsrail'in, zulmünü artırarak Gazze’ye kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başladığı şu günlerde İHH İnsani Yardım Vakfı, yardımlarına hız kesmeden devam ediyor.

İHH çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor. Mavi Marmara Gemisi ile Filistin’i dünya gündemine sokmayı başaran İHH İnsani Yardım Vakfı ise çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İHH, hayırseverlerin destekleriyle Gazzeli 2 bin öğrenciye kıyafet yardımında bulundu.

Ayakkabı yardımında da bulunuldu

Konya İHH ve İnegöl İHH’nın destekleriyle gerçekleştirilen projeden bin erkek, bin kız öğrenci istifade etti. Öğrencilere okul üniformasının yanında ayakkabı yardımında da bulunuldu.

Yardım için

İHH aracılığıyla Filistinlilere yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, FİLİSTİN yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabilecek. Yine İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine FİLİSTİN koduyla bu yardımlara destek olabilecek.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 18:26
  1. Konya
  2. İHH İnsani Yardım Vakfı
  3. İHH
  4. Gazzeli öğrenciler
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  6. Gazze
  7. Filistin

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