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Aktüel İHH’dan, 750 Afgan aileye gıda kolisi ve kumanya
Aktüel

İHH’dan, 750 Afgan aileye gıda kolisi ve kumanya

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Birleşmiş Milletler raporlarına göre 23 milyon insanın yetersiz beslenme ve açlıkla karşı karşıya olduğu 39 milyonluk kadim İslam yurdu Afganistan’a yardım elini uzattı. İHH, Afganistan’ın Parvan vilayetindeki ihtiyaç sahibi 750 aileye gıda kolisi ve kumanyalar dağıttı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 17:53:00 -
İHH’dan, 750 Afgan aileye gıda kolisi ve kumanya

İHH Afganistan Sorumlusu Mücahit Kılıç, "Parvan vilayetine bağlı Gurbend ilçesinin Siyagard kasabasındaki ihtiyaç sahibi 750 aileye gıda ve kumanya dağıtımımızı yaptık. Sadece bu bölge değil, Afganistan'ın birçok bölgesinde insanların açlıkla karşı karşıya. 23 milyon insanın yeterli gıdaya ulaşamadığı BM raporlarında da yer alıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle 1 milyon çocuğun hayatını kaybetmesinden endişe ediyoruz. İHH, ulaşabildiği kadar çok ihtiyaç sahibi aileye hızlı bir şekilde ulaşmaya ve gıda yardımı dağıtma çalışıyor. Yardımlarımıza ileriki günlerde de devam edeceğiz” dedi.

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