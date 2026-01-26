İHH, Yetim Sponsorluk bedelini aylık 1000 TL olarak belirledi

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İHH İnsani Yardım Vakfı, 800 TL olan Yetim Sponsorluk bedelini 2026 yılı itibariyle 1000 TL olarak belirledi. Bağışçılar, aylık 1000 TL karşılığında bir yetimin eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçları için katkı sağlayabiliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya genelinde 150 milyondan fazla yetim ve öksüz çocuk var. Çocukların pek çoğu, zor şartlar altında hayatlarına devam ediyor.

Uzun yıllardır yetimlere ve ailelerine yönelik yardım çalışmalarında bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, Türkiye ile birlikte 44 ülkede 153 bin 165 yetime Yetim Sponsorluk Sistemi ile her ay düzenli olarak destek ulaştırıyor. Vakıf, her yıl 1 milyon yetime de dönemsel olarak yardımda bulunuyor. İHH ayrıca, bugün 9 ülkedeki 44 yetimhanesinde de yetim çocuklara destek oluyor.

 

 

 

Yetim ailelerinin alım güçleri göz önünde bulunduruldu

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, 800 lira olan bir aylık yetim sponsorluk bedelinin, 1000 TL olarak güncellendiği belirtildi. Açıklamada, yapılan artışın dünya genelinde yaşanan fiyat artışları ve yetim ailelerinin alım güçleri göz önünde bulundurularak yapıldığı ifade edildi.

 

Destek olmak için

İHH’nın Yetim Sponsorluk Sistemi aracılığıyla yetimlere destek olmak isteyen bağışçılar, aylık 1000 lira karşılığında bir yetimin sponsoru olabiliyor. Yetim sponsoru olmak için İHH’nın internet sitesi üzerinden ya da 0212 631 21 21 numaralı iletişim merkezi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Ayrıca, YETIM yazıp 3072’ye SMS göndererek 50 TL yardımda bulunulabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise, İHH’nın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarına açıklama kısmına “YETIM” yazarak çalışmalara destek olabiliyor.

