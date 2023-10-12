İHH ve Katar Charity’den Suriye’deki depremzedelere gıda desteği

Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin’in Cinderes beldesinde büyük bir yıkıma neden oldu.

Depremzede ailelerin temel gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla, İHH İnsani Yardım Vakfı ile Katar Charity kurumu tarafından Afrin’in Cinderes beldesinde yaşayan depremzede ailelere, bin 550 adet gıda kolisi dağıtıldı.

İçerisinde kuru bakliyat, kahvaltılık ürünler, salça ve sıvı yağ gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu gıda kolilerinin dağıtımından Cinderes beldesindeki 19 farklı çadır kampında yaşayan 7 bin 750 kişi istifade etti.

Türkiye ve Suriye’de depremin yaralarını sarmak için yardım çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, birçok farklı projeyle depremzedelere destek olmaya devam ediyor.

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