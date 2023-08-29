İHH Uganda’da cami ve su kuyusu inşa etti

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir yanındaki faaliyetleriyle mazlumlara ve ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürüyor. Yardım çalışmalarının yanında pek çok ülkede kalıcı eserleri hayata geçiren İHH, Sadece İnsan Derneği ile birlikte Doğu Afrika ülkesi Uganda’da da cami ve su kuyusu inşa etti.

Başkent Kampala’ya 500 kilometre uzaklıktaki Yumbe şehrinde inşa edilen İbrahim Ceylan ve Ailesi Camiî’nden bulunduğu mahallede ikamet eden bin 200 Müslüman istifade edecek. Bölgede elektrik sıkıntısı yaşanması sebebiyle, camiye güneş panelli enerji sistemi de kuruldu. Ayrıca, 130 metre kare büyüklüğündeki caminin yakınında su kuyusu, abdesthane ve 4 adet tuvalet inşa edildi.

“Türkiye’yi çok seviyoruz”

Caminin açılış programında konuşan Yumbe İl Müftüsü Sheik Swaib Allahai Achiga, Yumbe şehrinin ülkenin en ücra noktalarından birinde bulunduğunu belirtti. Achiga, “Burada binlerce insanın her türlü yardıma ihtiyacı var. Bugün burada mahallenin en önemli ihtiyaçlarından biri olan cami ve su kuyusunun açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz Türkleri ve Türkiye'yi çok seviyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki buraya daha çok gelirsiniz ve birçok yeni projeyi hep birlikte hayata geçiririz. Lütfen bizleri unutmayınız” dedi.

“İnşallah birçok projeyi hayata geçireceğiz”

İHH Doğu Afrika Masası Koordinatörü Faruk Erkılıç ise, geçen yıl Haziran ayında bölgeyi ziyaret ederek ihtiyaç analizleri yaptıklarını söyledi. Erkılıç, şöyle devam etti: “Sonra projeler oluşturduk ve sizin de yoğun talebiniz üzerine cami projesini hazırladık. Bugün hamdolsun açılışını gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz daha birçok ihtiyacınız var. Bu açılış bir başlangıç noktası olacaktır, inşallah birçok farklı projeyi hayata geçirerek sizleri desteklemeye gayret edeceğiz. Misafirperverliğiniz ve güler yüzünüz için teşekkür ederiz.”

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Caminin açılışından sonra bölgede yaşayan ve evinde Kur'an-ı Kerim bulunmayan bin kişiye Kur'an-ı Kerim hediye edildi.