İHH, Sultan Ahmet Meydanı’nda Gazze’deki soykırıma karşı oturma eylemi başlattı

İstanbul Sultan Ahmet Meydanı’nda İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, işgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki göstermek amacıyla çok sayıda vatandaş ve uluslararası aktivistin katılımıyla oturma eylemi başlatıldı.

Grup adına Sultan Ahmet Meydanı’nda basın açıklaması yapan İHH İstanbul İl Başkanı Mehmet Kesmen, “İşgalciler, Gazze’de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. Beyaz bayrak açan siviller dahi üzerlerine ateş açılarak katlediliyor. İşgalciler, kullanılması uluslararası sözleşmelerce yasaklanmış bombaları Gazze’ye yağdırıyor. İnsanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulüm, tüm dünyanın gözleri önünde yaşanıyor.” dedi.

“Bütün İslam ülkeleri tepkisini açıkça göstermeli”

Kesmen, herkesi İsrail’in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırarak, “Son olarak herkese sesleniyor ve diyoruz ki tüm dünya halkları tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir.” şeklinde konuştu.

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“Tüm insanlık Özgürlük Filosu’na destek vermeli”

Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yakında hareket etmesi planlanan Uluslararası Özgürlük Filosu hakkında da bilgi veren Mehmet Kesmen, ‘‘12 ülkeden sivil toplum kuruluşunun organize ettiği ve 100’e yakın ülkeden aktivistin katılacağı Uluslararası Özgürlük Filosu birkaç gün içinde yola çıkacak. Filo ile Gazze’ye binlerce tonluk insani yardım malzemesi götüreceğiz. Aralarında gazetecilerin, sanatçıların, siyasetçilerin, doktorların ve aktivistlerin yer aldığı bini aşkın katılımcı ile Gazze’de yaşanan işgalci İsrail zulmüne karşı durmak ve ablukayı kırmak için yola çıkacağız. Tüm insanlığa bu filonun amacına ulaşması için destek verme çağrısında bulunuyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Oturma eylemi, 24 Nisan’dan 5 Mayıs tarihine kadar her gün 15.00 ile 22.00 saatleri arasında Sultan Ahmet Meydanı’nda devam edecek.