İHH, Kadın ve Savaş Paneli düzenledi

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın kadın yapılanması olan İHH Kadın, Ankara Ulus’ta alanında uzman akademisyenler, hukukçular, psikologlar ve saha tecrübesine sahip isimlerin katılımıyla “Savaş ve Kadın Paneli” düzenledi. Panelde savaşın kadınlar üzerindeki sosyal, psikolojik, hukuki ve insani etkileri, sahadan örnekler ve akademik perspektif eşliğinde değerlendirildi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan panelde, İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç ve İHH Ankara Şube Başkanı Hacı Bayram Şahin selamlama konuşması yaptı.

“Savaşın yükü kadınların omuzlarındadır”

İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç yaptığı konuşmada, “Savaşı evlerinizden izliyorsunuz, sonra televizyonu kapatıp hayatınıza devam ediyorsunuz. Kampları ziyaret ediyorsunuz ama akşam orada kalmayacağınızı biliyorsunuz. Savaşın bedelini herkes ödüyor ancak savaşın yükünü en çok kadınlar omuzlarında taşıyor. Vicdan Konvoyu, kadın çalışmalarımıza en önemli örneklerden biridir. Suriye hapishanelerinde, babaları ya da kardeşleri bahane edilerek hapse atılan hanım kardeşlerimizin kurtarılması için yapılan bir eylemdir. Binlerce gönüllümüz toplanıp sınıra gitmişti” şeklinde konuştu.

Programda söz alan Ankara İHH Şube Başkanı Hacı Bayram Şahin, binlerce kadının ayakta durabilmesi için gönüllülerin çabasıyla birçok yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi. Ayrıca savaş mağdurlarının yanında durmanın yalnızca sahada değil, salonlarda yapılan çalışmalarla da devam ettiğini vurguladı.

“Savaşta İnanç, Hukuk ve Psikolojik Gerçeklik”

İHH Kadın tarafından düzenlenen panel, 2 oturumda gerçekleşti. “Savaşta İnanç, Hukuk ve Psikolojik Gerçeklik” başlığıyla gerçekleştirilen ilk oturuma Av. Amine Özdemir başkanlık yaparken, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Lokman Arslan, Doç. Dr. Öğretim Üyesi Aydın Aktay ve Psikolog Fatma Zehra Uzun konuşmacı olarak katıldı. İlk oturumun açılışında konuşan Av. Amine Özdemir, savaşın insanlık tarihinin en yıkıcı olgularından biri olduğunu belirterek, savaşın kadınlar üzerindeki etkilerinin çok yönlü biçimde ele alınması gerektiğini ifade etti.

1’inci oturumda konuşmacı olarak yer alan Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Lokman Arslan, “İslam tarihinde, savaş ortamlarında kadınlara karşı koruyucu ve insani bir yaklaşım benimsenmiştir. Savaşa doğrudan katkısı olmayan kadınların korunması, İslami bir ilkedir” şeklinde konuştu.

“Savaşın Görünmeyen Yüzü”

Psikolog Fatma Zehra Uzun, “Savaşın Görünmeyen Yüzü: Kadın Travmaları ve Psikolojik İyileşme” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Savaşın kadınlar üzerindeki derin ve uzun vadeli psikolojik etkilerine dikkat çekti. Kadınların yaşadıkları ağır travmalara rağmen toplumun temel taşı olmaya devam ettiğini belirterek, doğru destek sağlandığında travmanın yalnızca bir yara değil, aynı zamanda güçlenmeye dönüşebilen bir süreç olduğunu vurguladı.

Toplumun oluşumunda kadının üstlendiği rol

Savaşta Kadının Var Olma Mücadelesi, “Kadın, Savaş ve Direnişin Yüzü” başlığıyla gerçekleştirilen panelin 2’nci oturumunun başkanlığını yine Av. Amine Özdemir üstlenirken, Gazeteci/Yazar Cahide Hayrunnisa Çiçek, İHH Kuzey Afrika ve Orta Doğu Bölge Sorumlusu Melik Yasin İpek ve Yazar İlknur Koç Aytaç konuşmacı olarak katıldı.

İHH Gazze Temsilcisi Eşref Yılmaz’ın eşi Kevser Yılmaz, 2’nci oturum öncesinde yaptığı konuşmada, “Gazze’de kadınlar, savaş şartlarının tüm zorluklarına rağmen hayatta kalmaya çalışmakta; hem kendi eğitimlerine hem de çocuklarının eğitimine büyük önem vermektedir. Eğitimli bir toplumun oluşmasında kadınların üstlendiği rol son derece belirleyicidir. Sürekli tekrar eden yıkım ve savaşın sona ermeyişinin yarattığı ağır psikolojiye rağmen Gazze’deki kadınlar hayata tutunmaya devam ediyor. Kadınlar, çocuklarının yetişmesi ve geleceğe hazırlanması sürecinde aktif ve belirleyici bir rol üstlenmektedir” dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının önemi

İHH Kuzey Afrika ve Orta Doğu Bölge Sorumlusu Melik Yasin İpek yaptığı konuşmada, “Öncelikle Gazze ve Sudan’da kadın odaklı insani müdahaleler, İHH çalışmalarının başladığı ilk günden itibaren özenle devam etmiştir. Kadınlar, sadece yardım alan kişiler olarak değil, uluslararası hukuk çerçevesinde korunması gereken bireyler olarak ele alınmalıdır. İHH, birçok kriz bölgesinde mağdur olmuş kadınlar ve kadın esirler için çalışmalar yürütmüştür. Suriye, Afganistan gibi ülkelerde insani yardım faaliyetleriyle birlikte hak ve hukuk alanında da destek sağlanmıştır” şeklinde konuştu.

Sivil toplum kuruluşlarının sahaya inmesinin önemine değinen Gazeteci/Yazar Cahide Hayrunnisa Çiçek ise, “Sivil toplum kuruluşlarının sahaya inmesi, ihtiyaçları yerinde gözlemlemesi, doğru tespit yapabilmesi ve insanlarla yakın iletişim kurabilmesi özellikle kadın çalışmaları açısından çok önemli bir yere sahiptir. Kadınlara verilen desteğin sadece savaş ortamlarında değil, bu tür akademik oturum alanlarında da kendini göstermesi, kadınların eğitimi ve hayat mücadelesine katılmaları noktasında büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Panel, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.