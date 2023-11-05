  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ey katil İsrail sonun Ebrehe ve ordusu gibi olacak! Bir avuç mazlum kök söktürüyor

Devlet Bahçeli'nin o dileği gerçekleşti! O açıklaması sosyal medyada paylaşım rekorları kırmaya başladı 

O kadar korktular ki, gözdağı vermek için nükleeri dillerine doladılar! İsrailli bakandan skandal sözler

Ahmet Hakan topu tam 90’a taktı! Ersan Şen’in gözleri yerinden fırlayacak! Çıldırtacak gelişme

“Türkiye savaş gemileri ile Akdeniz Üzerinden İsrail’e yola çıktı” Türkiye (İsrail-Filistin) savaşına katılsaydı ne olurdu? Dünya bu videoyu izliyor

Filistinli çocuklar Anadolu’daki çocuklara böyle mesaj gönderdi! İsrail’in başkenti neresidir?

İsrail’den kara operasyonu! Silah depoları hedef alındı

Kassam Tugayları Siyonist İsrail’in zırhlı araçlarını tek tek avladı! İşte o görüntüler

Tel Aviv protestolarında ateşkes çağrıları yapıldı

Müslümanların yüz karası! Yuh olsun size Gazze can derdinde Riyad eğlence peşinde
Gündem İHH İncirlik mitingini güvenlik sebebiyle yarıda kesti!
Gündem

İHH İncirlik mitingini güvenlik sebebiyle yarıda kesti!

Yeniakit Publisher
2023-11-05 16:21:00 - 2023-11-05 16:25:14
İHH İncirlik mitingini güvenlik sebebiyle yarıda kesti!

İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli üyesi Osman Atalay, İncirlik üssünde düzenlenen mitingin provokatörlerce taşkınlık çıkartılması üzerine planlanandan erken bitirildiğini söyledi.

İHH öncülüğünde duyarlı Müslümanlar, siyonist İsrail'İn Gazze'ye yönelik saldırılarını ve saldırılara destek veren ABD'yi protesto etmek üzere İncirlik Üssü'ne gitti.

Türkiye genelinden gelen eylemcilere Kur'an'ı Kerim tilaveti yapılırken, araya sızan bir grup İncirlik Üssü'ne girmeye çaıştı.

Emniyet güçleri provokatörlere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli üyesi Osman Atalay, mitingin güvenlik sebebiyle yarıda kesildiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Atalay, "Adana İncirlik Hava Üssü önünde düzenlediğimiz İsrail'i protesto gösterisinde bir grup öfkeli miting katılımcısının üsse doğru yürümesi üzerine güvenlik güçlerinin müdahalesi oldu.
Mitingimizi güvenlik sebebiyle yarıda kesmek zorunda kaldık." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fatih Erbakan: İncirlik Üssü'nü kapatmamız lazım
Fatih Erbakan: İncirlik Üssü'nü kapatmamız lazım

Gündem

Fatih Erbakan: İncirlik Üssü'nü kapatmamız lazım

ABD üslerinin avukatı İHH protestolarından rahatsız: Ümit Özdağ İncirlik ve Kürecik için endişe duyuyor
ABD üslerinin avukatı İHH protestolarından rahatsız: Ümit Özdağ İncirlik ve Kürecik için endişe duyuyor

Gündem

ABD üslerinin avukatı İHH protestolarından rahatsız: Ümit Özdağ İncirlik ve Kürecik için endişe duyuyor

İHH: Tüm Türkiye’den araçlarla İncirlik’e gidiyoruz!
İHH: Tüm Türkiye’den araçlarla İncirlik’e gidiyoruz!

Aktüel

İHH: Tüm Türkiye’den araçlarla İncirlik’e gidiyoruz!

Filistin için özgürlük konvoyu Kayseri’den İncirlik’e hareket etti
Filistin için özgürlük konvoyu Kayseri’den İncirlik’e hareket etti

Gündem

Filistin için özgürlük konvoyu Kayseri’den İncirlik’e hareket etti

İHH'nın İncirlik'teki eylemine provokatör gölgesi!
İHH'nın İncirlik'teki eylemine provokatör gölgesi!

Gündem

İHH'nın İncirlik'teki eylemine provokatör gölgesi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23