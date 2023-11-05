İHH İncirlik mitingini güvenlik sebebiyle yarıda kesti!
İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli üyesi Osman Atalay, İncirlik üssünde düzenlenen mitingin provokatörlerce taşkınlık çıkartılması üzerine planlanandan erken bitirildiğini söyledi.
İHH öncülüğünde duyarlı Müslümanlar, siyonist İsrail'İn Gazze'ye yönelik saldırılarını ve saldırılara destek veren ABD'yi protesto etmek üzere İncirlik Üssü'ne gitti.
Türkiye genelinden gelen eylemcilere Kur'an'ı Kerim tilaveti yapılırken, araya sızan bir grup İncirlik Üssü'ne girmeye çaıştı.
Emniyet güçleri provokatörlere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.
İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli üyesi Osman Atalay, mitingin güvenlik sebebiyle yarıda kesildiğini söyledi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Atalay, "Adana İncirlik Hava Üssü önünde düzenlediğimiz İsrail'i protesto gösterisinde bir grup öfkeli miting katılımcısının üsse doğru yürümesi üzerine güvenlik güçlerinin müdahalesi oldu.
Mitingimizi güvenlik sebebiyle yarıda kesmek zorunda kaldık." dedi.
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