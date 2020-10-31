İHH hem yaşatıyor hem eğitiyor

Tür İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, iç savaşın 9 yıldır devam ettiği Suriye’de insanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yaptıkları çalışmaların yanı sıra bölgede eğitim faaliyetlerini de sürdürüyor.



Türkiye’nin operasyonlarıyla terörden temizlenen İdlib, El-Bab, Azez, Resulayn ve Tel Abyad’da zihinsel engelli çocuklar, kadınlar ve görme engelliler için eğitim, okuma yazma, meslek edindirme kursları ile medrese faaliyetlerini de devam ettiren İHH Eğitim faaliyetleri kapsamında 29 okulda 11 bin 500 öğrenciye hizmet sunuyor. İHH, bu sayıyı yıl sonuna kadar 25 kurum ve 15 bin öğrenciye çıkarmayı hedefliyor. İHH, bütün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, diyetisyenlerin desteğiyle hazırlanan listeyle öğrencilerin sağlıklı beslenmelerini sağlıyor.



İHH Suriye Eğitim Koordinatörü Sebahattin Aydın, İHH’nın savaşın başlangıcından beri Suriye içerisinde gıda, barınma, sağlık, sanitasyon ve eğitim alanlarında faaliyet yürüttüğünü söyledi. Aydın, İHH’nın çocukların terör örgütleri ve aşırılıkçı gruplarca etkilenmesini önlemek ve bölgenin kalkınması ile gelişmesine katkı sunmak amacıyla eğitim çalışmalarını hızlandırdığını aktararak, İdlib, Afrin, Azez, Cerablus ve Bab ile Resulayn ve Tel Abyad bölgelerinde çalışmada bulunduklarını anlattı.



Aydın, 2015 yılında İHH Uluslararası Şam Üniversitesini açtıklarını, bu yıl bin 500 öğrencinin 5 fakültede eğitime devam ettiğini belirterek, üniversitenin bugüne kadar aralarında avukat, öğretmen, mühendis ve ilahiyatçının da bulunduğu 167 mezun verdiğini anlattı. Aydın, İdlib’in diğer bölgelerden ayrı olduğunu, burada bu yıl 13 okul inşa ettiklerini dile getirerek, “Savaş bittiği zaman karşımıza eğitimden uzak kalmış ciddi bir kitle çıkacak. Dolayısıyla bunun üzerine eğilmemiz gerekiyordu” dedi.