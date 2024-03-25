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Gündem İHH Gazze'ye gönderilecek gemiye yolcu olmak isteyenlere başvuru açtı!
Gündem

İHH Gazze'ye gönderilecek gemiye yolcu olmak isteyenlere başvuru açtı!

Yeniakit Publisher
2024-03-25 18:11:00 -
İHH Gazze'ye gönderilecek gemiye yolcu olmak isteyenlere başvuru açtı!

İHH İnsani Yardım Vakfı'na ait 5 bin 500 ton insani yardım malzemesiyle birlikte Mart ayı sonunda Gazze'ye doğru yola çıkacak.

İHH, Gazze'ye gönderilecek gemide yer almak isteyenler için başvuruları başlattı.

İHH'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'nin özgürlüğü özgürlük filosuna yolcu ol!" çağrısı yapıldı.

İHH'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

12 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşlarının girişimleriyle kurulan Özgürlük Filosu Koalisyonu; 5 bin 500 ton insani yardım malzemesi ve çeşitli ülkelerden aktivistleri taşıyan gemilerle, Gazze'deki ablukayı kırmak ve dünyanın sessizliğine karşı vicdanları harekete geçirmek üzere Akdeniz'e açılıyor.

İHH paylaşımına, gemiye yolcu olarak katılmak isteyenler için başvuru linki de ekledi.
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