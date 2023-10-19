İHH, Gazze’de sıcak yemek dağıtımlarına devam ediyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan insani kriz, gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor.

2007 yılından bu yana Gazze’de bombalar altında yaşam mücadelesi veren Filistinlilere yönelik insani yardım çalışmaları yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, son saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana da yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

İHH ekipleri, işgalci İsrail’in saldırıları nedeniyle okul, hastane ve uluslararası kuruluşların binaları gibi çeşitli alanlara sığınan siviller için sıcak yemek hazırlayıp dağıtıyor.

İHH’nın aşevi, saldırılarda zarar gördü

Gazze’de bulunan günlük 3 bin kişiye ücretsiz yemek çıkaran İHH Mavi Marmara Şehitleri Aşevi’nin bir kısmı, işgalci İsrail’in saldırıları sonucu zarar gördü. Aşevinin zarar görmeyen kısımlarında yemek hazırlamak için kullanılmaya devam ediyor.

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Aşevinin bir kısmının hasar görmesi nedeniyle düşen yemek üretim kapasitesine çözüm olarak saldırılar nedeniyle ailelerin sığındığı çeşitli lokasyonlara İHH tarafından yeni yemek istasyonları kuruldu.

Yeni kurulan yemek istasyonlarında bin 200 kişilik sıcak yemek hazırlanarak İHH ekipleri tarafından Gazze’deki sivillere dağıtılıyor.

Gazze’deki sivil yerleşimlere İsrail saldırıları devam ediyor

Apartheid rejimi işgalci İsrail, 2007 yılından bu yana abluka altında tuttuğu Gazze’ye; 2008, 2014 ve 2021 yılında yoğun saldırılar yapmış, çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail’in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 3 bin 500’ü geçti. Yaralananların sayısı 13 bini buldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail’in Gazze’deki sağlık hizmetlerine yönelik 51 teyit edilmiş saldırı düzenlendi.

BM verilerine göre ise İşgalci İsrail’in son saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin sayısı 1 milyona aştı.

17 Ekim 2023 gecesi Gazze’deki El Ehli Hastanesi’ne İsrail’in düzenlediği saldırı sonucu çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 500 kişi hayatını kaybetti.

İsrail’in uyguladığı ablukayı daha da ağırlaştırması nedeniyle Gazze’de tüm dünyanın gözleri önünde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Destek olmak için

Gazze halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden GAZZE yazıp 3072’ye kısa mesaj göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına GAZZE yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.