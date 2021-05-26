  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kana bulayacaklardı! 6 terör örgütü TKP/ML üyesi tutuklandı
Ali Koç'tan Aboubakar harekatı
Afrin'de sivillere kalleş saldırı!
Mısır ve Pakistan'dan ortak askeri tatbikat
Aktüel İHH Gazze'de enkazları kaldırıyor
Aktüel

İHH Gazze'de enkazları kaldırıyor

İşgalci İsrail’in saldırıları sırasında sık sık yaptığı çağrılarla topladığı yardımları bombalar altındaki Filistinlilere ulaştıran İnsani Yardım Vakfı (İHH), ateşkesin ardından enkaz kaldırma çalışması başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 19:24:00 -
İHH Gazze'de enkazları kaldırıyor

yeniakit.com.tr

İnsani Yardım Vakfı İHH Gazze’de Siyonist İsrail’in saldırılarında yıkılan binaların enkazlarını kaldırmaya da yardım ediyor.

Günlerce Katil İsrail’in hava saldırıları sırasında Filistinli Müslümanlara yardım götüren İnsani Yardım Vakfı İHH, şimdi de bombardımanlarda yıkılan enkazları kaldırmaya yardım ediyor. İHH’nın sosyal medya hesaplarından, “Gazze'de çok sayıda gönüllümüzün katılımıyla enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor.” ifadeleriyle yıkılan binalardaki enkazların kaldırma fotoğraflarını paylaştı.

Haydi Türkiye, sessiz çığlığın sesi olalım. İşgalci İsrail'in saldırıları sonucu zor durumda olan Gazze'nin yaralarını sararak beraber imar edelim.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sedat Peker'i tutuklayıp BAE'ye teslim eden ülkeyi duyurdu
Gündem

Sedat Peker'i tutuklayıp BAE'ye teslim eden ülkeyi duyurdu

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, firari mafya lideri Sedat Peker'in BAE'ye kaçmasına yardım eden ülkenin Fas olduğunu öne sürdü.
Erdoğan'ın sözleri sonrası Bakan Soylu'dan flaş açıklama
Gündem

Erdoğan'ın sözleri sonrası Bakan Soylu'dan flaş açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağı..
AK Parti'den flaş Sedat Peker açıklaması!
Siyaset

AK Parti'den flaş Sedat Peker açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK'sından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, Sedat Peker'in geçmişte düzenlediği..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay