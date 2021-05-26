İHH Gazze'de enkazları kaldırıyor
İşgalci İsrail’in saldırıları sırasında sık sık yaptığı çağrılarla topladığı yardımları bombalar altındaki Filistinlilere ulaştıran İnsani Yardım Vakfı (İHH), ateşkesin ardından enkaz kaldırma çalışması başlattı.
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İnsani Yardım Vakfı İHH Gazze’de Siyonist İsrail’in saldırılarında yıkılan binaların enkazlarını kaldırmaya da yardım ediyor.
Günlerce Katil İsrail’in hava saldırıları sırasında Filistinli Müslümanlara yardım götüren İnsani Yardım Vakfı İHH, şimdi de bombardımanlarda yıkılan enkazları kaldırmaya yardım ediyor. İHH’nın sosyal medya hesaplarından, “Gazze'de çok sayıda gönüllümüzün katılımıyla enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor.” ifadeleriyle yıkılan binalardaki enkazların kaldırma fotoğraflarını paylaştı.
Haydi Türkiye, sessiz çığlığın sesi olalım. İşgalci İsrail'in saldırıları sonucu zor durumda olan Gazze'nin yaralarını sararak beraber imar edelim.