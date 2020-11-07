  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İHH çocukları ‘Oyuncak Bayramı’ ile sevindiriyor
Aktüel

İHH çocukları ‘Oyuncak Bayramı’ ile sevindiriyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri nsani Yardım Vakfı’nın 7 Kasım’ı “Oyuncak Bayramı” ilan edilmesinin ardından Türkiye’deki mağdur ve yetim çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye edilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 15:30:00 -
İHH çocukları ‘Oyuncak Bayramı’ ile sevindiriyor

Yetim Dayanışma Günleri kapsamında bu yıl yine on binlerce yetimin hayatını değiştirmek için projeler hayata geçiriliyor. 7 Kasım’ı “Oyuncak Bayramı” olarak ilan eden İHH, projeyle Türkiye’deki yetim ve ihtiyaç sahibi 5 bin çocuğa oyuncak paketi hediye edilecek. Bir oyuncak paketinin 40 TL olarak belirlendiği projede, çocuklar belki de hayatlarında ilk defa bir hediye paketi almış olacaklar. Proje kapsamında Küçükçekmece’de 28 farklı adresin kapısı çalındı, 60 mağdur ve yetim çocuğa oyuncak paketleri hediye edilirken, İzmir’de deprem sonrası evlerinden olan çocuklar da unutulmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
14 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti... Babasından yürek dağlayan sözler
Gündem

14 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti... Babasından yürek dağlayan sözler

Sakarya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun babası Bilal Şair, oğlunun küçüklüğünden beri aşçı olmak istediğini ..
İstanbul'da akılalmaz olay! Morg görevlisi 'bu kadarına da pes' dedirtti
Gündem

İstanbul'da akılalmaz olay! Morg görevlisi 'bu kadarına da pes' dedirtti

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Nazım Toker'in cebinden 90 bin liralık çek çalındı. Çeki çalanın Toker'in öldüğ..
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan CHP ve İYİ Parti'ye 'deprem' tepkisi
Siyaset

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan CHP ve İYİ Parti'ye 'deprem' tepkisi

Tuzla'da kentsel dönüşümle ilgili meselenin görüşüldüğü toplantıda CHP ve İYİ Parti'nin red oyuna tepki gösteren Tuzla Belediye Başkanı Dr. ..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay