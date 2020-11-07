İHH çocukları ‘Oyuncak Bayramı’ ile sevindiriyor

Yetim Dayanışma Günleri kapsamında bu yıl yine on binlerce yetimin hayatını değiştirmek için projeler hayata geçiriliyor. 7 Kasım’ı “Oyuncak Bayramı” olarak ilan eden İHH, projeyle Türkiye’deki yetim ve ihtiyaç sahibi 5 bin çocuğa oyuncak paketi hediye edilecek. Bir oyuncak paketinin 40 TL olarak belirlendiği projede, çocuklar belki de hayatlarında ilk defa bir hediye paketi almış olacaklar. Proje kapsamında Küçükçekmece’de 28 farklı adresin kapısı çalındı, 60 mağdur ve yetim çocuğa oyuncak paketleri hediye edilirken, İzmir’de deprem sonrası evlerinden olan çocuklar da unutulmadı.