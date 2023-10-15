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Gündem İHH Başkanı Bülent Yıldırım’dan ırkçı Ümit’e okkalı şamar!
Gündem

İHH Başkanı Bülent Yıldırım’dan ırkçı Ümit’e okkalı şamar!

Yeniakit Publisher
2023-10-15 14:06:00 -

İHH Başkanı Bülent Yıldırım, dün düzenlenen Büyük Filistin Mitinginde, İsrail saflarında yer alan ırkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.

İHH Başkanı Bülent Yıldırım, yıllardır Türkiye’de Filistin’e yönelik destek şuuru oluşmasında büyük rol oynarken, başında bulunduğu kurum aracılığıyla Türkiye’den sayısız yardımı Filistinli mazlumlara ulaştırdı.

Aksa Tufanı harekatı sonrası İsrail’in terör saldırılarını artırması ile birlikte Filistin konusunda daha hassas bir tavır takınan Yıldırım, Türkiye’deki siyonist postalı yalayıcılarına sert tepki göstermeye başladı.

Son olarak Yıldırım, dün düzenlenen Büyük Filistin Mitinginde, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a ateş püskürdü.

Özdağ’ı kalabalığa yuhalatan Yıldırım, “Bu zalim ajanı bi yuhalayın. Biz bu İsrail sevdalılarını da tükürükle boğacağız.” ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ, İsrail ile Filistin arasındaki savaşı İsrail’in başlatmadığını söylemişti. Diğer Zafer Partililer de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, İsrail askerleri için dua edip Filistinlilerin yenilgisi için temennilerini dile getirmişti.
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