İHH Arama Kurtarma Koordinatörlüğünün ulusal tatbikatı sona erdi Bursa'da 40 ilden 300 arama kurtarma teknisyeni ve gönüllünün katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat tamamlandı

BURSA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Koordinatörlüğünce, Bursa'da gerçekleştirilen ulusal tatbikat sona erdi. Senaryo gereği, kentte 8 kilometre derinlikte 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Verilen alarmla tüm yurttan arama kurtarma ekipleri Bursa'ya intikal etti. Üç gün süren provasız tatbikata, 40 ilden 300 arama kurtarma teknisyeni katıldı. Kriz masasının, Marmara Afet Koordinasyon Merkezine kurulduğu tatbikat için "seviye 3" alarm durumu belirlendi. Ekipler, 20 istasyonda suda, kıyıda, kentsel alanda ve doğada arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Tatbikat, geçen hafta trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden İHH Arama Kurtarma Kayseri ekibi gönüllüsü Ahmet Enes Aslan'a ithaf edildi.



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