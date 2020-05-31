İHH Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Sinan: Türkiye-İsrail anlaşması gözden geçirilmeli

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan İHH Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan, "Türkiye ile İsrail arasında imzalanan anlaşma yeniden gözden geçirilmeli." dedi.

Mavi Marmara'nın Filistin davasında bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Başkan Sinan, "Mavi Marmara'ya düzenlenen alçak saldırıya kadar birçok sivil toplum kuruluşunun organize ettiği hareketler vardı. Bunların sonuncusu da Mavi Marmara'dan 6 ay önce düzenlenen karayolu konvoyuydu. Tahminen 500 sivil toplum kuruluşu üyesi, karayolu konvoyuyla Gazze'ye kadar ulaştı. Bu konvoy daha sonra yapılacak çalışmalarla ilgili bir ön çalışmaydı. Biz Mavi Marmara ile siyonist İsrail'in işgalci zihniyetini tüm dünya kamuoyuna duyurmuş olduk." ifadelerini kullandı.

'Bu projenin mimarı Merhum Necmettin Erbakan Hocamızdı'

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın siyonist İsrail'le mücadelesine dikkat çeken Başkan Demir, "Bu proje rahmetli Erbakan Hoca'nın bir projesiydi. O, özellikle ısrarla böyle bir şey olmasını istedi ve olayı yakinen takip etti. Gemideki arkadaşlarımızı da sürekli bizzat kendisi aradı. O dönemde de Türkiye içerisinden Siyonist İsrail'e himmet eden bir çok cenah vardı. Malum yapılar bu konuya sürekli karşı çıktı. Her ne kadar zorlu bir süreç olsa da merhum Erbakan'ın da desteği ile Cenab-ı Allah bize bu zorlu yolculuğu nasip etti." diye konuştu.

'Amacımız savaşmak değil, barışçıl yollarla Gazze halkına ulaşmaktı'

Siyonist İsrail'in Mavi Marmara ile gerçek yüzünü bir kez daha göstererek mazlumları şehit ettiğine dikkat çeken Başkan Demir, "İsrail bu saldırısında da masum insanları şehit etti. Onlarca insanı yaraladı. Bizim amacımız orada savaşıp harp çıkartmak değil barışçıl yollarla Gazze halkına yardım etmekti. Fakat karşımızda 5 yaşındaki çocuğu öldürme cüretini gösterecek kadar alçalmış insanlar vardı. Cenab-ı Allah onları yaratmış ama Mavi Marmara saldırısında da gördük ki bunlar insanlıktan nasibini almamış yaratıklar." dedi.

'Davamızı kazanana kadar mücadele edeceğiz'

Başkan Mustafa Demir, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu davanın Türkiye'de düşürülmemesi gerektiğini, devletin hukuki sürece müdahalesinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bu olay siyasi bir argüman yapılmamalıydı. Yaşananlar hukuki zeminle alakalıydı. Yani hukukun siyasallaştırılması yanlış bir süreç oldu. Siyonist İsrail ile yapılan anlaşmaya hiçbir zaman taraf olmadık, hala da taraf değiliz. Biz Mavi Marmara davasını kazanıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz."