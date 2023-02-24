İHH Adıyaman’da sıcak ve taze ekmek üretiyor

Maraş merkezli depremlerin etkilediği illerden olan Adıyaman’da 12 gündür tüm fırınlar kapalı ve ekmek ihtiyacı diğer şehirlerden getirilen ekmeklerle karşılanmaya çalışılıyor. Depremin yaşandığı ilk günlerden itibaren Adıyaman’da arama kurtarma ve yardım çalışmalarında bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, deprem sonrası faaliyetlerini durduran Adıyaman merkezdeki bir fırın ile anlaşarak fırını yeniden hizmete açtı.

Aşevi de hizmet vermeye devam ediyor

Ekmek üretiminde gerekli malzemeleri de karşılayan İHH, fırında ihtiyaç duyulan bir doğalgaz tankını ve 10 bin litre kapasiteli bir de su deposunu temin ederek kurulumunu yaptı. Fırında, günde 16 bin kişiye ekmek dağıtılmaya başlandı.

Fırının bulunduğu caddenin karşı tarafında yine İHH tarafından açılan bir aşevi bulunuyor. Aşevinde de günde 12 bin 500 kişiye sıcak yemek ikram ediliyor.

Destek olmak için

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın deprem bölgelerinde yaptığı yardım çalışmalarına destek olmak isteyen bağışçılar DEPREM yazıp3072’ye SMS göndererek 10 TL destekte bulunulabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise, İHH’nın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarına açıklama kısmına “DEPREM” yazarak çalışmalara destek olabiliyor.