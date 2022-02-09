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Aktüel İHH, 2021’de 100 kalıcı eser inşa etti
Aktüel

İHH, 2021’de 100 kalıcı eser inşa etti

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2021 yılında Asya, Afrika ve Ortadoğu’daki 15 ayrı ülkede 100 kalıcı eser inşa etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 17:27:00 -

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın farklı coğrafyalarında yaptığı insani yardım çalışmalarının yanı sıra imza attığı kalıcı eserlerle de mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Bölge insanlarının ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak eserleri belirleyen İHH, ülke şartlarına göre projeler geliştiriyor ve hayırseverlerin destekleriyle çalışmalara başlıyor. Hayırseverler, sadaka-i cariye hükmündeki bu eserleri tek başına inşa edebildikleri gibi; aile, arkadaş grubu, iş arkadaşları veya akrabalarla bir araya gelerek de bu hayırlı çalışmalara katkı sunabiliyor.

100 yeni eser

İHH, 2021 yılındaki kalıcı eser çalışmaları kapsamında; 35’i cami, 10’u Kur’an-ı Kerim kursu, 16’sı okul, 31’i barınak ev, 2’si mesleki eğitim kursu ve 3’ü sağlık ocağı olmak üzere 100 eser inşa etti.  İHH, 2021’de ayrıca, daha önce inşa ettiği 24 kalıcı eserde tadilat, 75 kalıcı eser ve 600 su kuyusuna yönelik de denetim ve kontrol çalışması gerçekleştirdi.

3 kıtaya kalıcı eser kazandırıldı

2021 yılında yapımı tamamlanan kalıcı eserler; Bangladeş, Burkina Faso, Filistin (Gazze), Irak, Liberya, Lübnan, Mali, Nepal, Nijer, Tayland’da (Patani), Sierra Leone, Somali, Sri Lanka, Sudan ve Suriye’de hizmete açıldı.

Çalışmalar devam ediyor

123 ülkede faaliyet yürüten İHH, bağışçıların destekleri sayesinde 16 ülkedeki51 adet kalıcı eser projesine de devam ediyor. Ayrıca, Suriye’nin çeşitli noktalarında dabriket ev projeleri sürüyor.

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