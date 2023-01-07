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Aktüel İHH 2002’de 700 bin savaş mağduruna yardım etti
Aktüel

İHH 2002’de 700 bin savaş mağduruna yardım etti

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan savaş mağduru sivillere, 2022’de 2 bin 43 tır dolusu insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 10:47:00 -
İHH 2002’de 700 bin savaş mağduruna yardım etti

İHH Suriye Çalışmalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Yakup Işık, Suriye’ye götürülen yardımların önemli ihtiyaçları giderdiğini belirterek “Suriye’de yürüttüğümüz faaliyetler kapsamında 2022’de 700 binden fazla sivile insani yardım malzemesi ulaştırdık” dedi. Suriye’ye 2011’den bu yana gönderilen tır sayısının 26 bini geçtiğini kaydeden Işık, “Yardımlarımızı çadır kentlerde ve çeşitli merkezi yerleşim bölgelerinde hayata tutunmaya çalışan savaş mağduru ailelere dağıttık” ifadesini kullandı.

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