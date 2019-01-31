İhbarı değerlendiren ekipler tacirlere darbe indirdi Gaziantep'te bir ihbarı değerlendiren Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen üç kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen Y.Ö, S.D. ve G.D'yi gözaltına aldı. Uyuşturucu maddeler ve hırsızlık malları ele geçirildi Zanlılardan G.D'nin Akkent Mahallesi'ndeki iş yerinde yapılan aramalarda 29 gram sentetik uyuşturucu, 13 gram esrar, 82 uyuşturucu hap, 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 63 mermi, 3 bıçak ile hırsızlık malı olduğu değerlendirilen çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Y.Ö. ve S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.