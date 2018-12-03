İhbarı alan jandarma harekete geçti! 65 kişi yakalandı
Kırklareli'de plakası açıklanmayan bir kamyonette göçmen olduğu ihbarını değerlendiren Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamyonetin kasasında, Avrupa'ya yasa dışı yollardan gitme hazırlığı yapan Pakistan uyruklu 65 kişiyi yakaladı.03 Aralık 2018 Pazartesi 17:05
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 65 düzensiz göçmen yakalandı.
Kamyonetin kasasında yakalandılar
Alınan bilgiye göre, Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamesutlu köyü yakınlarında park halinde plakası açıklanmayan bir kamyonette göçmen olduğu ihbarını değerlendirdi.
İhbar üzerine gerçekleştirilen operasyonda, kamyonetin kasasında, Avrupa'ya yasa dışı yollardan gitme hazırlığı yapan Pakistan uyruklu 65 kişi yakalandı.
Şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Ekipler, kamyoneti trafikten men ederken, kamyonet sürücüsünü yakalama çalışması başlattı.
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