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Yerel İhbar yapıldı! Binlerce kova bozuk turşu ele geçirildi
Yerel

İhbar yapıldı! Binlerce kova bozuk turşu ele geçirildi

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İhbar yapıldı! Binlerce kova bozuk turşu ele geçirildi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir işletmede ele geçirilen her biri yaklaşık 20 kilogramlık 3 bin 500 kova bozuk turşu ele geçirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince işletmeye ceza verilirken, ele geçirilen turşular da imha edildi.

Gözünü para hırsına bürüyenler bu kez turşuyu seçti. Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Karaduvar Mahallesi'ndeki bir işletmede sağlıksız koşullarda turşu üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Adrese giden zabıta ekipleri, ruhsatsız işletmenin kendi üretiminin yanı sıra çeşitli firmaların isim ve etiketini kullanarak sahte üretim de gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler, uygunsuz koşullarda turşu üretim ve paketlemesi yapılan işletmede her biri yaklaşık 20 kilogramlık 3 bin 500 kova bozuk turşu ele geçirdi.

Faaliyetten men edilen işletmeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 58 bin lira idari para cezası uygulandı, ele geçirilen turşular imha edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, genel temizlik koşulları kötü olduğu için işletmeye kendilerinin de idari ceza uyguladığını belirtti.

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