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Aktüel

İhbar üzerine şüpheli araçta ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Eskişehir’de, çevreye silahla ateş açıldığı ihbarı ile harekete geçen polis ekipleri, şüpheli araç içerisinde, bir adet ruhsatsız otomatik tüfek ve 12 adet kartuş ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:26:55 -
İhbar üzerine şüpheli araçta ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Eskişehir’de, çevreye silahla ateş açıldığı ihbarı ile harekete geçen polis ekipleri, şüpheli araç içerisinde, bir adet ruhsatsız otomatik tüfek ve 12 adet kartuş ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gece saat: 01.30 sıralarında çevreye silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. 75. Yıl Mahallesi’nden gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden asayiş ekipleri şüpheli araçta yaptıkları aramada bir adet ruhsatsız otomatik tüfek ve 12 adet kartuş ele geçirdi. Araç sürücüsünde yapılan kimlik kontrolünde K.Ö. isimli şahsın herhangi bir aramasının bulunmadığı tespit edilirken hakkında adli işlem başlatıldı.

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