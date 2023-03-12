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Dünya İHA'ya yaklandılar! Kirli işbirliğine Azerbaycan'dan sert tepki
Dünya

İHA'ya yaklandılar! Kirli işbirliğine Azerbaycan'dan sert tepki

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da yasa dışı geçişleri ve provokasyonları devam ediyor. Azerbaycan İHA'ları, Rus barış gücünün kontrolünde olan bölgede Ermenistan ordusuna ve yasadışı silahlı gruplara ait personeli taşıyan askeri araçların hareket ettiğini belirledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bu konuda bir açıklama yaparak bir daha olmaması için yeniden uyarılarda bulundu. Geçtiğimiz hafta yaşanan çatışmada 2 Azerbaycan askeri ve 3 Ermeni polisi hayatını kaybetmişti.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 00:57:00 - 2023-03-12 00:57:55

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da yaptığı yasa dışı geçişler ve provokasyonlar sürüyor. Azerbaycan İHA’ları Rus barış gücünün kontrolü altındaki bölgede Ermenistan ordusuna ve yasadışı silahlı gruplara ait personeli taşıyan askeri araçların hareket ettiğini belirledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bu konuda bir açıklama yaparak bir daha olmaması için yeniden uyarılarda bulundu.

Azerbaycan Dağlık Karabağ’ı savaşla kazandı. Ancak Ermenistan’ın aylardan beri yaptığı provokasyonlar hiç durmadan devam ediyor.

2 asker şehit olmuştu

Ermenistan güvenlik güçleri geçtiğimiz hafta Laçin koridorunda kendilerini kontrol etmek isteyen Azerbaycan askerlerine saldırmıştı.Meydana gelen çatışmada,
2 Azerbaycan askeri ve 3 Ermeni polisi yaşamını yitirmişti. Azerbaycan’da büyük üzüntü ve öfke yaratan çatışmanın ardından yapılan araştırmada Ermenilerin sivil taşımacılık görünümünde Dağlık Karabağ’a silah, mühimmat ve terörist taşıdıklarının belirlendiği ifade edilmişti.

İHA her şeyi kayedetti

Bu çatışmanın ardından Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da yaptığı yasa dışı geçişler ve provokasyonların sürdüğü ortaya çıktı. Azerbaycan İHA’ları, Rus Barış Gücü’nün görev yaptığı ve gücünün kontrolü altındaki bölgede Ermenistan ordusuna ve yasadışı silahlı gruplara ait personeli taşıyan askeri araçların hareket ettiğini belirledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bu konuda bir açıklama yaparak bir daha olmaması için yeniden uyarılarda bulundu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rus barış gücünün eşliğinde Ermenistan'dan Karabağ'a silah taşındığını belirten başka bir görüntüyü de yayınladı.

Azerbaycan'ın sabrını zorluyorlar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı bu konuda bir açıklama yaparak bir daha olmaması için yeniden uyarılarda bulundu.Öteyandan uluslararası diplomatik gözlemciler, Ermenistan ve Rus Barış Gücü’nün terör işbirliğinin Azerbaycan’ın yapacağı muhtemel bir operasyon için önemli kanıtlar olduğunu ifade ettileri dikkati çekti.
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Kaynak: Süperhaber.tv

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