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Dünya İhanette yarışıyorlar! Kushner’dan Suudi Arabistan açıklaması
Dünya

İhanette yarışıyorlar! Kushner’dan Suudi Arabistan açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı ve damadı Jared Kushner, Suudi Arabistan'ın, tüm ülkelerden İsrail'e yapılacak uçuşlar için hava sahasının kullanılmasına izin vereceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 02:21:00 -
İhanette yarışıyorlar! Kushner’dan Suudi Arabistan açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı ve damadı Jared Kushner, telefon üzerinden düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki son gelişmeleri anlattı.

Suudi Arabistan'ın Tel Aviv ve Abu Dabi uçuşları için hava sahasını mevcut durumda zaten açtığını belirten Kushner, Suudi Arabistan’ın zaten Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasındaki uçuşlara izin verdiğini hava sahasını kullanmak isteyen diğer ülkelere de izin vereceğini belirten Kushner, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a teşekkür etti.

Söz konusu izin ile Suudi Arabistan'ın bölgedeki barışa katkı sağlamak istediğini, Filistinlilerin adil bir anlaşma üzerinde çalışıp, hayat şartlarını iyileştirdiklerini görmek istediklerini açıkladı.

Filistin yönetimini suçladı

Filistin sorununa yönelik çözüm önerilerinin masada olduğunu vurgulayan Kushner, biz onların peşinden koşacak değiliz diyerek, Arap ülkelerinin Filistin yönetiminin takındığı tavırdan usandığını açıkladı.

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