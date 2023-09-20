İhanetin yeni versiyonu! Bu gazete Türkiye'de yayın yapıyor

Bakü yönetiminin aldığı kararın ardından dünyanın gözü kulağı Azerbaycan'a çevrildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamaları şu şekilde:

Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonunda siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor. Ermeni silahlı grupları, Azerbaycan hava sahasını kullanan havayolu şirketlerinin yolcu uçaklarının GPS uydu navigasyon sistemlerine karşı bir kez daha radyo bozucular kullandı.

Rus Barış Koruma Birliği'nin Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandığı Ermeni Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Azerbaycan Ordusu'nun Ağdam bölgesi yönündeki mevzilerine topçu tesislerinden ateş açıyor. İlgili birimlerimizce bu doğrultuda müdahale tedbirleri alınıyor. Karabağ'daki terörle mücadele operasyonları hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığı ve Türkiye-Rusya Ortak Gözlem Merkezi yönetimine bilgi verildi.

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"Paşinyan aşıkları dile geldi!"



Dünyanın yakından takip ettiği operasyon sonrası Türkiye'deki Paşinyan aşıkları dile geldi.

Murat Alan'ın sunumuyla Akit TV'de ekrana gelen Manşetleri Dili programında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.





Evrensel'in "Azerbaycan Karabağ'a saldırdı" şeklindeki algı haberine tepki gösteren Karahasanoğlu, CHP'li Ünal Çeviköz'ün rezilliklerini de hatırlattı.

Ali İhsan Karahasanoğlu şunları kaydetti:

"Tırnak içinde söylüyorum CHP'li Ünal Çeviköz'ün sözlerini. 'Azerbaycan'da İHA'ları SİHA'ları veriyoruz, bu sebeple Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanabiliriz. Azerbaycan'a yardım için cihatçı yolluyoruz, bu sebeple uluslararası mahkemelerde yargılanabiliriz.' Hiç tartışmaya bile girmem. İHA'lar SİHA'lar feda olsun. Varsa bir şikayetin Ermenistan'ın adına mı yapıyorsun? ABD'nin adına mı yapıyorsun? Git nereye şikayet edersen et. Ama CHP'liler bu adama tek kelime etmiyorsa... Evrensel de tabi Azerbaycan'ın mayınları temizlemek için yapacağı operasyonu böyle 'saldırı' olarak yapıyor."