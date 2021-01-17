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Dünya İhanetin gölgesinde iş birliği derinleşiyor: Okyanusta gövde gösterisi
Dünya

İhanetin gölgesinde iş birliği derinleşiyor: Okyanusta gövde gösterisi

ABD Donanmasından 'Uss Porter' muharip gemisi ile Fas Kraliyet Kuvvetleri Donanmasına bağlı 'Alal bin Abdullah F 615' fırkateyni Atlas Okyanusu'nda ortak tatbikat yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 17:39:00 -
İhanetin gölgesinde iş birliği derinleşiyor: Okyanusta gövde gösterisi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanmasından 'Uss Porter' muharip gemisi ile Fas Kraliyet Kuvvetleri Donanmasına bağlı 'Alal bin Abdullah F 615' fırkateyni Atlas Okyanusu'nda ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Atlas'ı Selamlama" adlı tatbikatın 13-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildiği bildirildi.

Paylaşımda ortak tatbikatın, "iki ülke donanmasının bölgenin güvenliği ve istikrarı için birlikte çalışma kabiliyetlerinin test edilmesi" amacıyla gerçekleştirildiği söylenildi.

İki ülke ilişkilerinin derin stratejik bağlarını yansıttığı belirtilen tatbikatın ayrıca Fas ve ABD’nin 2021 yılı için mutabık kaldığı askeri iş birliği programı çerçevesinde yapıldığı belirtildi.

Fas ve ABD, 2 Ekim 2020’de iki ülke arasında askeri iş birliğini güçlendirme anlaşması imzalamıştı.

ABD, 10 Aralık 2020’de Batı Sahra'da Fas'ın egemenliğini tanıdığını ve "mümkün olan en kısa sürede" bölgede konsolosluk açacağını bildirmişti. Fas Kralı 6’ncı Muhammed de aynı gün yaptığı açıklamayla ülkesinin terör devleti İsrail ile ilişkilerinin normalleşme sürecine girdiğini söylemişti.

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