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Siyaset İhanetin dozunu aştı! CHP'li Mahir'den Erdoğan'a küstah benzetme
Siyaset

İhanetin dozunu aştı! CHP'li Mahir'den Erdoğan'a küstah benzetme

Yeniakit Publisher
2023-08-28 21:46:00 -
İhanetin dozunu aştı! CHP'li Mahir'den Erdoğan'a küstah benzetme

TSK'ya 'satılık' diyerek şanlı Türk ordusunu aşağılayan CHP'li Ali Mahir Başarır, milletin yüzde 52'sinin oyunu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Alman diktatör Adolf Hitler ile benzetme skandalında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, milletin Meclis'inde milletin oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak skandal benzetmede bulundu.

Şanlı Türk ordusuna 'satılık' diyen Başarır, küstahlığının cezasını çekmeyince alçaklığını bugün yaptığı basın açıklamasında devam ettirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hitler benzetmesi

Yahudilere acımasızca yaptığı soykırımla Almanya'nın tarihine kara bir leke olarak geçen Alman diktatör Adolf Hitler'in fotoğrafını kameralara gösteren CHP'li Başarır, seçimleri defalarca üst üste kazanan ve yüzde 52 oy ile seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' imasında bulundu.

Diktatörlüğün olduğu ülkede cumhurbaşkanına eleştiride dahi bulunamayacağından bihaber Başarır, “Eğer bir faşist görmek istiyorsa ya aynaya bakacak ya da bu resme bakacak. Ben sende bu resmi görüyorum Sayın Erdoğan. ” diye konuştu.

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