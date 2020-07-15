İhaneti de sadakati de asla unutmayacağız!

Hain darbe kalkışmasının üzerinden 4 yıl geçerken, konfederasyon temsilcileri, oda başkanları Akit’e konuştular. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “15 Temmuz; direnişin ve yeniden şahlanışın adıdır. 15 Temmuz; şehitler, gaziler geçididir. Yeni bir Çanakkale, yeni bir Kutü’l-Amare direnişidir. Şehitlerimiz o gece bize özgür bir gelecek, bağımsız bir vatan hediye ettiler. Bugün baskılara boyun eğmeyen güçlü bir ülkeysek, hakkımızı dünyanın neresinde olursa olsun alabiliyorsak, inancımızı hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadan yaşayabiliyorsak, ümmetin umuduysak, bir hafta sonra Ayasofya Camii’nde namaz kılacaksak, bu şehitlerimizin o gece kanlarıyla meydanları kızıl kana boyaması sayesindedir. O gece gördüğümüz ihaneti de sadakati de asla unutmayacağız ve unutturmayacağız” şeklinde konuştu.

Millet canı pahasına sokağa çıktı!

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, “Devletimizin bekasına yönelik olarak dışardaki hainlerin ve düşmanların yardımlarıyla FETÖ’cü teröristlerin kalkıştığı darbe girişiminde, Gazi Meclisimiz başta olmak üzere, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sağduyulu asker, polis ve diğer tüm kamu görevlilerimizin direnişine büyük bir gayretle destek veren genci, yaşlısı, kadını, erkeği demeden sokaklara çıkan milletimiz, hain teröristlere canları pahasına geçit vermedi. 15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden 4 yıl geçti. Hâlâ aziz milletimiz ile aynı duyguları paylaşmayan veya paylaşamayanları, tüm terör örgütlerini, teröre yardım ve yataklık yapanları da tekrar tekrar lanetlediğimizi bir kez daha dile getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’dan çok ders çıkarılmalı!

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da, “15 Temmuz gecesi Türkiye, bir grup hain tarafından başlatılan işgal girişimine tanık olmuştur. Aziz milletimiz o gece destansı bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe geleneğine karşı durmuş, hainlere karşı tek vücut olmuştur. Kahraman milletimiz Çanakkale’de vatanını nasıl savunduysa 15 Temmuz gecesi de aynı ruhla ve imanla hainlere geçit vermemiştir. 15 Temmuz’u bir daha yaşanmaması gereken, ama 15 Temmuz’u çok fazla ders çıkarılması gereken hain bir darbe girişimi olarak anıyoruz” diye konuştu.

“Unutmadık unutturmayacağız”

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz ise, “Hainlerin kaderi korkusuzların pençesidir. İki kere darbelerle Meclisi kapatılmış bu ülkede 15 Temmuz 2016’da milletimiz Meclisin 3’üncü kez kapatılmasını engellemiştir. 15 Temmuz’u unutmadık unutturmayacağız! 27 Nisan’ı unutmadık unutturmayacağız! 28 Şubat’ı unutmadık unutturmayacağız! 12 Eylül’ü unutmadık unutturmayacağız! 12 Mart’ı unutmadık unutturmayacağız! 27 Mayıs’ı unutmadık unutturmayacağız! Aziz milletimizi, gösterdiği bu vatan savunmasında ki samimi mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Biz bir ve beraberiz hep birlikte Türkiye’yiz” mesajını verdi.