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Siyaset 'İhanet' turlarına devam! Yarın bakın nereye gidecek
Siyaset

'İhanet' turlarına devam! Yarın bakın nereye gidecek

2023 seçimleri için destek bulmak adına önce ABD'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın da İngiltere'ye uçacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 12:34:00 -
'İhanet' turlarına devam! Yarın bakın nereye gidecek

2023 seçimlerine geri sayım başlarken, muahalefet cephesinde de hareketlilik sürüyor.

Son olarak 6'lı masada aday olması beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kamuoyunda tartışmalara neden olan ABD ziyareti sonrası yeni bir program belirledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez 1 Kasım’da Londra’ya giderek 4 gün temaslarda bulunacak.

Burada siyasi temaslarda bulunması beklenen CHP Lideri'ne CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo’nun eşlik etmesi bekleniyor.

Ardından 5 Kasım’da Türkiye’ye dönecek olan CHP lideri hiç beklemeden Almanya’ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Almanya seyahati sonrasında ise Kılıçdaroğlu yeni bir vizyon belgesi açıklayacak.

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Yorumlar

asker

bunlara oy verenler oy verirken iyi dusunun bunlar memleketi kimlere pes kes cekecekler

Misafir

Nereye giderse gitsin, artik bu son çirpinisi. Bu aptal hiç seçilmedi ve seçilmiyecekte
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