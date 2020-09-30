İhanet dolu başlık! Rusya Karanlık ODA'nın tasmasını çekti

Provokatif haberiyle bilinen karanlık Oda TV bugün yaptığı bir haberde Türkiye'ye düşmanlığını adeta bir kez daha gözler önüne serdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın, Moskova’nın Dağlık Karabağ’daki çatışmalar konusunda politikasına dair bir soruya verdiği cevabı haberleştiren karanlık ODA "Dikkat çeken yanıt: Biz Türkiye değiliz" başlığıyla Rusya'ya göz kırptı.

İhanet dolu başlık

MİT TIR'ları ihanetini yapan, Libya'da şehit düşen 2 MİT mensubundan birinin kimliğini deşifre eden ve daha çok kez Türkiye'ye ihanet dolu haberler yapan ODA TV bir skandala daha imza attı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın, Moskova’nın Dağlık Karabağ’daki çatışmalar konusunda politikasına dair bir soruya verdiği cevabı haberleştiren ODA TV yine ihanet dolu bir başlık attı.

"Dikkat çeken yanıt: Biz Türkiye değiliz"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın “Biz Türkiye değili, biz Rusyayız. Bunu kelimenin gerçek anlamıyla anlamak lazım." sözlerini karanlık ODA adeta Türk medya organı değil de Rus veya Ermeni medya organı gibi bir başlıkla haberi okuyucularına sundu. ODA TV, attığı başlıkta "Dikkat çeken yanıt: Biz Türkiye değiliz" ifadelerini kullandı.