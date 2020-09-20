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Dünya İhanet anlaşması imzalamak isteyen 5. ülke açıklandı
Dünya

İhanet anlaşması imzalamak isteyen 5. ülke açıklandı

4 Arap ülkesinin ardından Afrika ülkesi Sudan'ın da İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamak için hazırlıklara başladığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 21:46:00 -
İhanet anlaşması imzalamak isteyen 5. ülke açıklandı

İsrail'de yayımlanan Walla News gazetesinin iddiasına göre, İsrailli ve Sudanlı yetkililerin bir araya geleceği Abu Dabi'deki görüşmeye BAE ve ABD'li yöneticilerin katılacağı belirtildi.

Sudan hibe istiyor

İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında Sudanlı yetkililerin, 2 milyar dolar hibe yapılması ayrıca 1,2 milyar dolarlık petrol ile buğday yardımı talep ettiği söylendi.

ABD terör listesinden çıkaracak

Hartum yönetimi ABD'den Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarılmasını talep etti.

Uganda'da Netanyahu ile görüştüler

İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Şubat ayında Uganda'da görüşmüştü.

Başka ülkeler de var

En son BAE ve Bahreyn geçtiğimiz günlerde İsrail ile normalleşme anlaşmasına imza attı. İmzalarla Mısır, Ürdün, BAE ve Bahreyn 4 Arap ülkesi İsrail ile anlaşmış oldu. İsrail çok daha fazla ülkenin anlaşmaya imza atacağını iddia ediyor.

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Yorumlar

aaa

siyonist kanli strateji ...bae yi kullan darbe yap, normallesme gorunltusu altinda zehirle!
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isimsiz

ne demişti cumhurbaşkanımız...... topunuz gelin! küfür tek millettir. asya da israil ile normalleşecek ve türkiyeden nefret edip yunanistan ile işbirliği yapacak
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