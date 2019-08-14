İhaleye girebilmek için gereken teminat tutarı ne kadar?

İhaleye girmek isteyen vatandaşlar elektronik ihale için teminat tutarının ne kadar olduğunu merak ediyor. İhale teminat tutarı satışa esas bedelin %10’udur. Azami teminat tutarı ise 100.000 TL’den fazla olamaz. Örnek: 50.000 TL’den satışa çıkan bir araç için teminat tutarı 5.000 TL’dir. Kişi bu araç 1.000.000 TL ve üzeri satışa esas bedelli ihalelerde azami teminat tutarı 100.000 TL olacaktır.