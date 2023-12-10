İhalelerin hepsinde usulsüzlük! Mansur Yavaş'ın kentsel dönüşüm tezgahını deşifre oldu!

Ankaralılara çeşitli vaatlerde bulunarak 5yıl önce koltuğa oturan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği günden bu yana verdiği sözlerinin hepsini yuttu. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sosyal medya hesabından Mamak’ta bitmeyen ve usulsüzlük iddiaları gündemden düşmeyen kentsel dönüşümlerle ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği günden bu yana Ankaralılara verdiği sözlerin hiç birini yerine getirmedi. Yavaş yapmak istedikleriyle ilgili olarak Ankaralılarla dalga geçercesine her istediğini almasına rağmen "Engelleniyoruz", "Borçlanma yetkisi verilmiyor" vs. şeklinde çeşitli bahaneler üretmeye devam ediyor.

İHALELERDEKİ USÜLSÜZLÜKLERİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

5 yıldır Ankaralılara hibir hizmet sunmayan Yavaş, sözde şeffaf yönetim anlayışını benimseyeceğini ve Ankaralılara hesap veren bir belediye başkanı olacağını, yetim hakkını savunacağını söylese de gerçekleştirdiği ihalelerin hemen hemen hepsinde usulsüzlükler yaptı.

AK PARTİLİ İSİMDEN YAVAŞ'A TEPKİ

Yaptığı usulsüzlükler her seferinde gün yüzüne çıkarken Yavaş, bu konulara ilişkin sessiz kalmayı tercih etti. Son olarak Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ile alakalı PORTAŞ üzerinden yaptığı usulsüzlüklerin ortaya çıkmasıyla AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan Yavaş'a tepki gösterdi.

"MECLİS YETKİSİNİ GASP ETTİNİZ"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Belediye iştiraki olan PORTAŞ arasında yaptığınız yapım protokollerinin usulsüzlükle düzenlendiğini kaydeden Özcan, Yavaş'a "Meclis yetkisini gasp ettiniz. İhale ile yapılması gereken işleri, denetimden kaçırarak PORTAŞ A.Ş'ye devrettiniz. Mahkeme kararı ile protokol iptal edildi" diye seslendi.

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KENTSEL DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ DÜZENLENEN EVRAKLARDA SAHTECİLİK

Mamak'ta kentsel dönüşüm kapsamındaki inşaatlar için yapı ruhsatlarını düzenlerken evrakta sahtecilik yapıldığını belirten Özcan, Yavaş'a, "sahte imzalarla yapı ruhsatları düzenlediniz. Yine yakalandınız. sakın ola örtbas etmeyi denemeyin" çağrısı yaptı.

Yavaş ve ekibinin PORTAŞ'ta ihaleden kaçındığını, satın almaları kamuoyundan sakladığını ve bölüp dağıttığını kaydeden Özcan şu açıklamalarda bulundu;

"ALGI OPERASYONŞLARINIZA HİZMET EDEBİLİR"

"Firmalara bakıyoruz; 2020 ve 2021'de açılan firmalar, 2022'de hisse devri yapılan firmalar…"

"Aynı firmaya 19 gün içinde toplam 200 Milyon TL işi üç parça halinde nasıl pasladınız?"

-Ankara'da firma mı kalmadı da Samsun'dan şehrimize misafir getirdiğiniz kişilerin yeni açtığı firmalara ihalesiz işler verdiniz

"İhaleleri canlı yayınladık" diyorsunuz ya; portaş'ın milyarlarca liralık satın almalarının görüntülerini kamuoyuyla bir paylaşsanız da ankara halkı da seyretse!"

-"Dilerseniz yine cevap veremeyip bu paylaşımı dava da edebilirsiniz. Algı operasyonlarınıza hizmet edebilir."

"Kolay gelsin, pazar ola @mansuryavas06"

"Gerçekler ortaya çıktı, #MASKELİBALOBİTTİ"