‘İhale’ ve ‘trol’ oyunu! İP’li Cengiz Topel, Mansur Yavaş'ı haşladı

Yİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, tv100'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti ABB adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın açıklamlarından önemli başlıklar şu şekilde;

"MANSUR YAVAŞ VE EKİBİ BELEDİYE ŞİRKETLERİYLE İLGİLİ DENETİM KOMİSYONUNA BİR TANE BİLGİ VERMEMİŞTİR"

İYİ Parti ABB adayı Yıldırım, "Bu evrak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin kanun gereği oylayarak görevlendirdiği 5 belediye meclis üyesi tarafından düzenlenmiş 2022 yılı denetim komisyonu raporu. İYİ Parti üyesi de var MHP üyesi de var AK Parti üyesi de var. Bu komisyon kurulur, bu kurul yaklaşık 3 ay faaliyetlerine devam eder. Faaliyetleri bittikten sonra bunu Belediye Meclisi Başkanına takdim eder. Belediye Meclisi Başkanı da Büyükşehir Belediye Başkanıdır." dedi.

Gazeteci Şaban Sevinç'in "5 kişilik komisyonun içinde kimler var?" sorusunu şöyle cevapladı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ Parti ABB adayı Yıldırım, "Tüm partilerden üyeler var." dedi.

"ANKARA BELEDİYESİ 308 MİLYAR KAYNAĞIN SADECE YÜZDE 3,27’SİNİ SOSYAL YARDIMLARA HARCAMIŞ"

"Belediye şirketleri dönem dönem sayıştay şirketleri tarafından denetlenir. Bu denetlemelerde kamuya açık, sayıştayın internet sitelerinde belediye şirketleriyle ilgili tespitlerden aldığımız rakamlarla Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yaklaşık güncellenmiş rakamlarla 308 milyar TL, bunun içinde de o dönemde sadece belediyenin 9 şirketine ulaşılabildiği için 308 milyar TL’nin bir kaynak harcandığını tespit ettik. 308 milyar 496 milyon TL Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynak harcamış ve bu kaynağın sadece yüzde 3,27’si kadarını sosyal yardımlara harcamış."

"5 MİLYAR 982 MİLYON NEREDE?"

"Siz 5 yıl Ankara’da ‘Biz her kuruşun hesabını veriyoruz. Çok şeffafız, her şey gözetim altında ortada’ ve bir yalan rüzgarıyla belediye yöneteceksiniz. Buna karşılık birisi çıkacak size şunu soracak ‘Emekliye verdiğini ay bazında söyle’ söyleyemeyeceksin. Sonra diyecekler ki ‘Bu şirketlerde 5 milyar 928 milyon bir para belediye kasasında olması gerekirken yok’ soruyoruz bu para nerede?"

"BELEDİYE ŞİRKETİ 5 YILDA '6 MİLYAR 937 MİLYON TL' ZARARA GİRMİŞ"

"Belediye internet sitesinde belediye faaliyet sonuçlarını açıkladı. Şirket borçlarındaki değişim 2019’da belediyenin şirketlerinin toplamı 1 milyar 125 milyon 429 bin TL’yken, 2023’te yani Mansur Bey döneminde 8 milyar 62 milyon 437 bin TL olmuş. Bu belge belediyenin internet sitesinde var. Yani 6 milyar 937 milyon fark oluşmuş"

"İDARELER KAMU KAYNAKLARINI DOĞRU KULLANMAK VE TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN PARASINI KORUMAKLA MÜKELLEFTİR"

"Denetim komisyonu ne yazmışın yanında bu bilgi ve belgeler gerçek belgeler ve belediyenin vermiş olduğu belgeler. İstasyon Caddesi’nin ihale kayıt numarası 20206567021 ihale kayıt numaralı işten bahsediyorum. Bu işte EKAP’ta kayıtları vardır, yaklaşık 110 milyon TL’lik bir işte 100 milyon TL’lik bir farklı yeni imalat yapılıyor. Bu şu demektir evinize demirden dolap yap deyip fiyatta anlaşıyorsunuz, sonra yolda giderken dolap tahta dolaba dönüyor hal böyle olunca bunu ben savunmam teyit etmesem de bunu söylemem."

MANSUR YAVAŞ'A '308 KİŞİ' SORUSU...

"Şu an Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Basın Yayın Dairesinde yaklaşık çalışan personel sayısı 27 kişi. Belediye’nin personel sayısı 27 kişi. Fakat Basın Yayın Dairesi’nde 308 kişi de Belediye şirketleri bünyesinde çalışıyor. Belediye şirketinden herhangi bir hizmet almıyorsun, bunu kendi Belediye’ndeki Basın Yayın Dairesi giderlerinde giderleştiriyorsun. 308 kişi çalıştırıyorsun. Trol ordusu var ya işte bu. Bunlara 5 yılda yaklaşık ödenen para 739 milyon. Güncellenmiş rakamla. İşte Mansur Yavaş Belediyeciliği. Bu 308 kişi niye Basın Yayın Dairesi’nin bütçesinde giderleştirilmiyor? Niye başka şirketin bütçesinde?"

ANKARA’DA İHALEYE FESAT KARIŞTI

"Bunların hepsi Sayın Mansur Yavaş’ın önünde ve bilgisinde. Bunlarla ilgili hiçbir işlem yapmaması kendisi adına bence eksik olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesi asfalt ihalesi yapıyor. Bu ihalede katılan 2 firmanın teklifi birebir aynı. Kuruşuna kadar aynı. Bu ihalede 27 tane iş kalemi var. 27 iş kalemindeki birim fiyatları dahi aynı. Bu orta zekalı bir kişinin az biraz baktığında, ihale mevzuatını da sadece bir okusa bunun ihaleye fesat karıştırmak olduğunu bilir."