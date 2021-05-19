İhale skandalını savunurken bunu unutmuştu… İmamoğlu’ndan ucuz şov!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs dolayısıyla bir etkinliğe katıldı. Etkinlikte “çelenk genelgesini” eleştiren İmamoğlu, 16 milyon İstanbulluyu temsil ettiğini savunarak şunları söyledi:

“Bir genelge gereği, bir tek çelenkle tören yapılıyor. Bu yıllar önce, yaklaşık 9-10 yıl önce alınmış bir karar; yanlış bir karar. Bu karardan geri dönülüp, gerçekten bayramların tüm toplum katmanlarının bir araya gelip, beraber kutlandığı bir biçime dönüşmesi gerekiyor. Buradan çağrı yapıyoruz: Bayramlardaki bu tören düzensizliğini lütfen giderin. Düşünsenize, İstanbul kentinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ben, buraya genelge gereği çelenk koyamayacağım. Ben, 16 milyon İstanbulluyu temsil ediyorum. Ya da siyasi partiler; Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve diğer partiler koyamayacak. Bu olmaz. Düzeltilmesi lazım.”

2 gün önce tam tersini söylüyordu!

İBB’deki dezenfektan ihalesi vurgunu nedeniyle bir savunma yapan İmamoğlu, belediye başkanlarının ihalelerden sorumlu olmadığını söyleyerek kendini soyutlamaya çalışıyordu. “Sıkıyı görünce” kendisini 16 milyonun temsilcisi olarak nitelemeyen İmamoğlu’nun, şov yapmak için İstanbulluları siyasetine alet etmesi dikkatlerden kaçmadı!..