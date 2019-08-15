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İhale ödeme için ek süre talep edebilir miyim?

İhaleye katılan vatandaşlar ihale ödemelerini, ihale teminat bedelini, ihale teminat banka iadesinin yanında ihale ödeme için ek süre talep edebilir miyim? sorusunu sormakta.

15 Ağustos 2019 Perşembe 18:43
İhale ödeme için ek süre talep edebilir miyim?

İhaleye katılan vatandaşlar ihale ödemelerini, ihale teminat bedelini, ihale teminat banka iadesinin yanında ihale ödeme için ek süre talep edebilir miyim? sorusunu sormakta. 

7 günlük süreye ek olarak bir defaya mahsus olmak üzere 7 günlük ek süre talep edebilirsiniz. Ek süre 7. günün sonunda işlemeye başlar. Ek süre talepleri e-ihale sistemi üzerinden alınır ve 7 günlük gecikme zammı 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanarak sistem üzerinden peşin olarak tahsil edilir. Bu sürede ihale bedeli yatırılmazsa güvence bedeli döner sermayeye gelir olarak kaydedilir. 7 günlük sürenin son günü tatil gününün son gününe rastlar ise süre takip eden ilk iş gününün sonuna kadar uzatılır.

İhaleler iptal edilebiliyor mu?

Kamu İhale Kurumu’nun yaptığı ihalelere başvurular ilgi görmekte. İhaleler idare tarafından her aşamada iptal edilebilir. İhaleyi kazananlar ise belirli şartların oluşması halinde idareye başvurarak ihalenin iptalini talep edebilir. İptal talepleri idare tarafından değerlendirilir ve sonuçlanır.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 18:43
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