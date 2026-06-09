İhale çarkı, gizemli dolarlar, iPhone hediyeler ve hediye viskiler… Veli Ağbaba’nın şoföründen savcılıkta şok itiraflar

İBB kadrosunda bulunmasına ve maaş almasına rağmen Özgür Özel ve Veli Ağbaba ailelerine hizmet eden Cumalı, Ataşehir Belediyesi'nden paravan şirketle alınan ihaleleri, kargo poşetlerinde taşınan on binlerce doları, lüks viski ve telefon hediyeleri ile "mesajları sil" talimatını tüm detaylarıyla anlattı.

CUMALI, İBB KADROSUYLA AĞBABA’YA VE ÖZEL’İN AİLESİNE HİZMET ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’nda dün ek ifade verdiği öğrenilen Gökhan Cumalı'nın beyanlarında dikkat çeken ilk detay, resmi çalışma kaydı ile fiili görevi arasındaki usulsüzlük oldu. İfadeye göre Cumalıu, resmi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bakırköy Garajı'nda kadrolu şoför olarak görünüyor.

Buna rağmen Cumalı, yaklaşık 10 yıldır CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın özel şoförlüğünü yapıyor. Cumalı, geçmişte İBB Genel Sekreteri Volkan Demir'in makam şoförlüğünü ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kızı İpek Özel’in şoförlüğünü de (kurultay döneminde Ankara ve Manisa seyahatleri dâhil) yaptığını itiraf ediyor.

ŞOFÖR CUMALI’NIN ÜZERİNE KURULAN PARAVAN ŞİRKETLE ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN İHALE ALINDI

Şüpheli Gökhan Cumalı ifadesinde, belediye ihalelerinin nasıl yönlendirildiğine dair çarpıcı bir itiraf da yer alıyor. Cumalı’nın beyanına göre Özgür Özel ve Veli Ağbaba’ya yakınlığı ile bilinen iş insanı Turgut Koç, 2015 yılında belediyelerden ihale alıp para kazanmak amacıyla Cumalı adına paravan bir şirket kurdu.

Cumalı, bu şirket üzerinden Ataşehir Belediyesi'nden ihale alındığını belirtirken, bu şirketi 2016 yılında tekrar Turgut Koç'a devrettiğini ve Koç'un evvelce Cumalı üzerine kurulmuş olan şirket üzerinden belediyelerden ihale almaya devam ettiğini söyledi.

MAVİ POŞETTE 100 BİN DOLARLIK SEVKİYATIN NERDEN GELDİĞİ VE KİME TESLİM EDİLDİĞİ SORULDU

Cumalı’nın ifadesinde dikkat çeken bir başka bölüm 4 Mart 2024 tarihli WhatsApp yazışmalarına konu olan dolar cinsinden para sevkiyatıyla ilgili oldu. Cumalı, Veli Ağbaba’nın talimatıyla Bostancı'da yol üzerinden "uzun boylu, esmer, kirli sakallı" kimliği belirsiz bir şahıstan mavi bir yurt içi kargo poşeti teslim alındığını beyan etti.

İfadeye göre poşetin Maslak'taki Mördak Stüdyoları'na teslim edildiği belirtilirken yazışmalarda paketin "100.000 Dolar" olarak gönderildiği ancak içinden 94.800 Dolar çıkması da konu oldu. Cumalı, aradaki 5.200 dolarlık eksiğin kendisiyle ilgisi olmadığını, kargo poşetini hiç açmadığını söyledi.

Cumalı ifadesinde ayrıca, 16 Ocak 2024'te Ağbaba'nın kendisine "Para nerede?" diye mesaj attığını, sonrasındaki sesli görüşmenin içeriğini ise hatırlamadığını iddia etti.

AĞBABA’YA GİDEN LÜKS HEDİYELER: TBMM'DE 18 ŞİŞE VİSKİ VE ÖZGÜR ÖZEL'İN DANIŞMANLARINA İPHONE HEDİYELER

Siyaset ağındaki lüks hediye trafiği de şoför Cumalı'nın ifadesiyle deşifre oldu. 6 Aralık 2023 tarihinde kargo kutuları içerisinde gelen 18 adet viski, Veli Ağbaba’nın TBMM'deki aracından alınarak evine taşındı. Cumalı, Ağbaba'ya çok sayıda viski hediye geldiğini ve kendisinin de başkalarına viski hediye ettiğini dile getirdi.

Yine Gökhan Cumalı’nın ifadesinde Veli Ağbaba'nın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in danışmanları Gülen Göksu Ercan ve Mine Aytop'a hediye ettiği 2 adet iPhone marka telefon, TBMM'den alınarak bizzat şoför Cumalı tarafından teslim edildiği kayıtlara geçti.

VELİ AĞBABA’DAN ŞÖFÖRÜ CUMALI’YA "YAZIŞMALARI SİL" TALİMATI GİTTİ

Soruşturmanın seyrini etkileyecek en önemli detaylardan biri de CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın delil karartma girişimi oldu. Cumalı’nın verdiği ifadeye göre; Veli Ağbaba, 12 Mayıs 2026 tarihinde WhatsApp üzerinden Gökhan Cumalı'ya ulaşarak tüm telefon yazışmalarını silmesi talimatını verdi. Ancak Cumalı, bu talimata uymayarak mesajları silmediğini ve savcılıkla paylaştığını ifade etti.