"'İHA'ların şifrelerini çözdüler" iddiası! ABD'de büyük kriz

İran, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürmesinin ardından İranlı komutan, kod ve şifrelere ulaşıldığı söylemişti. Bu durumun ardından uzmanlar bu durumun pek mümkün olmadığını iddia etti.

İran Haziran 2019’da ABD’nin Northrop Grumman tarafından geliştirilen RQ-4 Global Hawk tipi yüksek irtifa insansız keşif uçağını düşürmüştü.

İran, hava sahasını ihlal eden İHA’nın karadan havaya füze yollayarak vurduğunu duyurmuştu. ABD ise İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken vurulduğunu iddia etmişti.

Bu gelişmelerin ardından Forbes’e yansıyan bilgilere göre; İran kurtardığı İHA parçalarını birleştirildiği iddia edildi. İran Yönetimi, İran Devrim Muhafızları Donanması’nın İHA’nın parçalarını Basra Körfezi'nin dibinden kurtardığını iddia etmişti.

Savunmatr'nin haberine göre Amerikan Basınına değerlendirmelerde bulunan uzmanlara göre ise İran, İHA parçalarını Basra Körfezi'nin dibinden kurtarabilmesi için gerekli olan niteliklere sahip değil. Kurtarılan İHA parçaları muhtemel bir biçimde su yüzeyinden çıkarıldı. Dolayısıyla sensör ve aviyonik gibi ağır parçalar hala okyanusun dibinde olabilir. Bu değerlendirmelere göre, İran'ın yeniden inşa sürecinde RQ-4 Global Hawk hakkında bilgi edinebilecek olsa da söz konusu İHA yeniden uçamayacak.

İranlı komutan Amir Ali Hajizadeh ise Şubat 2020’de tüm kod ve şifrelere eriştiklerini ve Tahran’ın kilometrelerce ötesinde söz konusu İHA’yı etkisiz hale getirebileceklerini ifade etmişti.

Bu gelişmelerin ardından geriye sadece İran'ın tüm kod ve şifrelerine ulaştık iddiasının doğruluğu merak konusu haline geldi.