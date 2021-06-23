İHA’ları saldılar iddiası! İran’da ‘sabotaj girişimi’

İran medyasında yer alan haberlere göre, İran Atom Enerjisi Kurumu'na ait Kerec kentindeki bir binaya bu sabah saatlerinde sabotaj girişiminde bulunulduğu öne sürüldü.

İran'ın sivil nükleer programına yönelik sabotaj girişimi olduğu iddia edilen olayda herhangi bir can kaybı veya maddi hasarın yaşanmadığı, olayın bu boyuta gelmeden engellendiği ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Bazı İranlı sosyal medya hesaplarında binaya yönelik insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirilmek istendiği de öne sürüldü.

Kerec kentinde hedef alınan nokta başkent Tahran'a yaklaşık 40 km uzaklıkta.

İran Atom Enerjisi Ajansı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, Kerec kentinde 1974 yılında kurulan tesis "toprak, su, tarım ve hayvancılık ürünlerinin üretim kalitesinin nükleer teknoloji kullanılarak geliştirilmesi"ne odaklanıyor.