İHA’lar Turkcell ile hava kirliliğini önleyecek

Kullanım alanı giderek artan insansız hava araçları (İHA) hava kirliliğiyle mücadelede de rol alabilecek. Fabrika ve araçlardan yayılan gazların sebep olduğu hava kirliliğine yönelik çeşitli çalışmalar yapılıyor. Turkcell, bu doğrultuda İHA yardımıyla hava kirliliği durumuna uygun şehir planlaması önerisi oluşturulmasını sağlayan bir sistem geliştirdi. Söz konusu sistemde, öncelikle İHA belirli bir bölge üzerinde uçarak, bünyesinde bulunan kamera vasıtasıyla o bölgeye ilişkin görüntüler toplayacak.

Görüntü işleme ve skorlama sunucusu elde ettiği yeşil alan ve duman verisini kullanarak bir hava kirliliği skoru belirleyecek. Bu sayede bölgede açılması uygun olan fabrikalara, sanayi bölgelerine ve inşa edilecek konutlara ilişkin öneriler oluşturacak.