İHA'lar tespit etti! Kazdıkları çukura gömüldüler: 14 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazdığı insansız hava araçlarıyla (İHA) tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristin kazdıkları çukurda, komandoların düzenlediği operasyon ve ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık, huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li teröristin ise ateş destek vasıtaları ile uzaktan etkisiz hale getirildiğini, toplamda 14 PKK/YPG’li-nin öldürüldüğünü açıkladı.