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Aktüel İHA'lar tespit etti! Kazdıkları çukura gömüldüler: 14 terörist öldürüldü
Aktüel

İHA'lar tespit etti! Kazdıkları çukura gömüldüler: 14 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazdığı insansız hava araçlarıyla (İHA) tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristin kazdıkları çukurda, komandoların düzenlediği operasyon ve ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 12:17:00 -
İHA'lar tespit etti! Kazdıkları çukura gömüldüler: 14 terörist öldürüldü

Bakanlık, huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li teröristin ise ateş destek vasıtaları ile uzaktan etkisiz hale getirildiğini, toplamda 14 PKK/YPG’li-nin öldürüldüğünü açıkladı.

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