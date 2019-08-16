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İHA'lar tespit etti! Efeler imha etti

Hakkari Yüksekova'da 3'ü kadın 8 teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı. Üs bölgesine saldırı yapılacağının istihbaratının gelmesi üzerine İHA'ların yerlerini tespit ettiği teröristler Efeler Taburu tarafından imha edildi.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:04
İHA'lar tespit etti! Efeler imha etti

Irak'ın kuzeyinde görev yapan MİT ve Jandarma istihbarat birimleri, geçen ay bir grup teröristin, katırlara yükledikleri ağır silahlarla, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesindeki üs bölgelerine saldırı yapılacağı bilgisine ulaşınca, güvenlik güçlerini uyardı. Bunun üzerine Yüksekova Jandarma Komutanlığına bağlı Efeler Özel Harekât Taburu'nda hazırlanan 12 ayrı tim, operasyona çıktı. Bir yıl önce astsubay babasını ziyaret ettikleri üs bölgesinden dönerken, annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit edilen 9 aylık Mustafa Bedirhan bebeğin adı verilen operasyonda, bölgede keşif yapan 2 İHA, 17 Temmuz akşamı 8 teröristin yerini tespit etti. Hemen bölgeye giden Efeler timleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Teröristleri çembere alan Efeler, 18 Temmuz sabahına kadar süren çatışma sonunda"Helbest" kod adlı Ladiye Acar, "Zagros" kod adlı Serhat Kaya, "Sinan Rapo" kod adlı Vedat Bingöl ve "Zin" kod adlı Ferihe Başkaleme'yi etsiz hale getirildi. 

Kaçamadılar

Dört teröristin kaçtığı belirlenince yeniden havadan alan taraması yapan İHA'lar, çatışma bölgesine 5 kilometre uzaklıkta 2 sırt çantası tespit etti. İHA'lardan gelen görüntüler doğrultusunda gündüzleri arazi araması geceleri ise gözetleme yapan ve pusu atan Efeler timleri, 25 Temmuz sabahı kaçan diğer 4 teröristin yerini buldu. 25 dakika süren ikinci çatışma sonunda da "Serhıldan Serdar" kod adlı Mehmet Toker, "Ronahi" kod adlı Leyla Polat, "Kamuran" kod adlı Suat Sayılgan ve "Hogir" Colemerg" kod adlı Ahmet Dayan'da etkisiz hale getirildi.

Kroki bulundu

Teröristlerin üzerlerinden çıkan belgeler arasında ise ağır silahlarla saldırmayı planladıkları Yüksekova ilçesi sınırında bulunan üst bölgesinin konumunu gösteren elle çizilmiş kroki ve eylemin nasıl gerçekleştirileceğini anlatan şeması bulundu. İki sırt çantası içinde ele geçen 2 flaş disk ile Kürtçe ve Arapça yazılmış bir not defteri de incelemeye alındı. Bu arada, geçen Pazartesi günü, yine Hakkari'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonunda, 25 Temmuz'daki operasyonda öldürülen teröristlerin üzerlerinden çıkan bilgiler doğrultusunda yapıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:04
  1. Hakkari
  2. Bingöl
  3. pkk
  4. pkk operasyon

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