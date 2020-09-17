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Gündem İHA’lar keşfetti! SİHA’lar imha etti
Gündem

İHA’lar keşfetti! SİHA’lar imha etti

Milli Savunma Bakanlığı eylem hazırlığındaki 2 teröristin imha edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 16:19:00 -
İHA’lar keşfetti! SİHA’lar imha etti

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde bulunan Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olan 2 teröristin hava harekatı ile imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK’ya karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla sürdüğü açıklandı.

İHA’ların keşfettiği ve SİHA’ların imha ettiği teröristler üzerine MSB şu açıklamaları yaptı.

Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ivedilikle PKK’nın sonunu getirmeye devam ediyor. İnlerine kadar girilen bu süreçte TSK’nın kararlılığı hainlerin gözünü korkutuyor.

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