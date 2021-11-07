İHA ve SİHA’lara Japonlar da hayran oldu

Türkiye’nin yüz akı olan İHA ve SİHA’lara bir övgü de Japon Nikkei Asia gazetesinden geldi. Libya, Suriye ve Azerbaycan’daki başarılı askeri operasyonlar sonrası Bayraktar TB2’nin savaşta kendini kanıtlamış bir teknoloji olarak alıcı ülkelerin dikkatini çektiğini yazan Nikkei Asia, “Azerbaycan’daki zaferden sonra oyunun kurallarını değiştirici İHA’lar için adeta talep patlaması yaşanıyor. Türk İHA’larına özellikle Afrika’da yoğun ilgi var” görüşüne yer verdi.