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Ekonomi İHA Ticari Pilotu olmaya ne dersiniz?
Ekonomi

İHA Ticari Pilotu olmaya ne dersiniz?

Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKHUMER), İnsansız Hava Aracı (İHA0-İHA1) Ticari Pilotluk Eğitimleri 16. dönem kayıtlarına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 13:54:00 -
İHA Ticari Pilotu olmaya ne dersiniz?

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de konuyla ilgili olarak “İnsansız Hava Aracı (İHA0 – İHA1) Pilotluk Eğitimleri: Uzman eğitmenler tarafından verilen TEORİ, PRATİK VE SİMÜLASYONA dayalı İHA EĞİTİMLERİ, Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKHUMER) bünyesinde düzenlenmektedir. İHA Eğitimlerimize katılan kursiyerlere aynı zamanda SHGM Onaylı Telsiz Kullanım Sertifikası ücretsiz olarak verilmektedir.” denildi.

Normal gruba kayıt olan pilot adayları İHA0 eğitimi için 550, İHA1 eğitimi için 700 TL öderken, indirimli gruba kayıt yaptıranlar İHA0 için 350, İHA1 eğitimi için 550 TL ödemeleri gerekiyor.

16. dönem eğitimleri 01- 06 MART 2021 (İHA-0 Toplam 12 Saat,  İHA-1 Toplam 36 Saat sürmektedir) tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İletişim Bilgileri: Tel: 0 (242) 227 20 81 - Dahili: 3570

E-mail: [email protected]

Web: http://akhumer.akdeniz.edu.tr

Eğitim Yeri: Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dumlupınar Bulvarı,  Akdeniz Üniversitesi Kampüsü (Eski İletişim Fakültesi Binası) 07070 Konyaaltı/ANTALYA

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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