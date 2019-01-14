İHA pilotu sayısı 35 bini geçti

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - İnsansız Hava Aracı (İHA) pilotu sayısı geçen yılın sonu itibarıyla 35 bin 660'a, İHA sayısı ise 27 bin 560'a ulaştı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerine göre, 2016'da 11 bin 839 olan İHA pilotu sayısı 2017 sonunda 22 bin 195'e, geçen yılın sonu itibarıyla da 35 bin 660'a yükseldi.

2016'da 8 bin 349 olan İHA sayısı ise 2017'de 20 bin 813'e, 2018'de 27 bin 560'a çıktı.

SHGM tarafından İHA eğitimleri vermek üzere yetki alan eğitim kuruluşlarının sayısı, gereklilikleri yerine getiren 15 kuruma verilen izinle geçen yılın sonunda 29 oldu.

İHA eğitimleri vermek üzere yetkilendirilen Ankara'da 11, İstanbul'da 5 kuruluşun yanı sıra Eskişehir, Nevşehir, Samsun, Kayseri, Konya, Burdur, Elazığ, Kocaeli, Tokat ve Antalya'da eğitim veren kuruluşlar bulunuyor.

- İzinsiz İHA uçuranlara ceza

Askerlik, güvenlik, istihbarat, gümrük ve orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde kullanılan Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü, istihbarat birimleri, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü gibi kurumların sahip olduğu devlet İHA'ları hariç, azami kalkış ağırlığı 500 gram ve üzeri tüm insansız hava aracı sahiplerinin bunları kaydettirmeleri gerekiyor.

Ayrıca 500 gram ve üzeri İHA uçurmak isteyen pilotların da SHGM sistemine kayıt olmaları ve İHA uçuşları öncesi izin almaları şartı bulunuyor.

İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapan şahıslara ve İHA pilotlarına 6 bin 868 lira, uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarına 11 bin 447 lira ceza kesiliyor.

Gündelik hayatta sağladığı kolaylıklar nedeniyle dünya genelinde hızla yaygınlaşan İHA'ların emniyet ve güvenlik riskleriyle ilgili olarak uluslararası havacılık kuruluşları tarafından standartların düzenlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

SHGM ise bu riskleri en aza indirmek amacıyla İHA Sistemi'nde risk değerlendirme uygulamasını hayata geçirdi. Pilotların planladıkları uçuşların kabul edilebilir emniyet seviyesinde olup olmadığını belirlemek üzere risk analizi yapmaları gerekiyor.

Risk değerlendirme modülüyle pilotların emniyet olaylarını ve emniyet bariyerlerini içeren bazı sorulara cevap vererek planlanan ilgili uçuşa ait riski değerlendirmeleri sağlanıyor. İlgili uçuşa ait riskin boyutu "kabul edilemez" çıkarsa sistem tarafından uçuş izin talebi kabul edilmiyor.



SHGM, İHA yetkili kuruluşlarının, diğer sivil havacılık işletmelerinde olduğu gibi İHA operatörleri olarak faaliyetlerini sürdürmesini hedefliyor.

