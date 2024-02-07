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Aktüel

İHA fabrikası kuracağım dedi ama kayıplara karıştı! Trajik olay yankılandı! O kişi verdiği sözleri tutamadı

Yeniakit Publisher
2024-02-07 21:18:00 - 2024-02-07 21:18:56
İHA fabrikası kuracağım dedi ama kayıplara karıştı! Trajik olay yankılandı! O kişi verdiği sözleri tutamadı

Yozgat'ta İHA fabrikası kuracağını reklamlarla ilan eden Ocakcı Holding'in sahibi Sedat Ocakcı ortadan kayboldu! Şirketi üzerinden para toplayan Ocakçı Holding’in sahiplerine ulaşılamıyor.

İHA Fabrikası Kuracağım Dedi Kayıplara Karıştı!: Sedat Ocakçı ve eşi Sevilay Ocakçı'nın başında olduğu Ocakçı Holding ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İzmir Çiğli'de merkezi bulunan şirketin sahiplerine ulaşılamıyor.

Yozgat'ta insansız hava aracı (İHA) üretmek için de valiyle tesisin açılışını yapan Ocakcı'ya bir haftadır ulaşılamıyor.

Egede Sonsöz'ün haberine göre; durum ‘yatırımcılar' endişe ve belirsizlik yaratırken, iş insanının neden ulaşılamadığı ve toplanan paraların durumu hakkında soru işaretleri oluştu.

Tartışmalar sürerken Sedat Ocakcı da bir açıklama yaptı. Nerede olduğunu söylemeyen Ocakcı, şu açıklamayı yaptı:

“Gördüğünüz gibi buradayım canlıyım kanlıyım. Sizin beni rahat bırakmamanıza rağmen ben sistemimi kurdum, kuruyorum. Hızlı bir şekilde fon girişini sağlıyorum. Kazandıkça, azar azar hepinize o çok sevdiğiniz paraları göndereceğim. En başında ben hangi noktadaysam, yine hala aynı noktadayım. Canım ciğerim dediğim, kardeşim dediklerimin arkamdan söyledikleri umurumda değil. Herkes haklı. Bu işi yine çözecek olan benim. Sahadayım. Beni muhattap aldığınız gibi her zaman alacaksınız. Hiçbir yere gitmedim. İzmir'e de geleceğim. Merak etmeyin. Paranızı hazırlıyorum.”
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Yozgat'ta İHA Fabrikası İddiası

Sedat Ocakcı öncülüğündeki holding, Art Mimarlık işbirliğiyle Yozgat'a İHA fabrikası kuracağını ilan etmişti. Bozok OSB'de hayata geçirileceği belirtilen dron tesisi için Vali Yardımcısı Halil Dalak ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoç arasında sözleşme bile imzalanmıştı. Hatta valilik hesabından bunun paylaşımı bile yapılmıştı.

sanayigazetesi'nin aktardığı haberde: Valilik X hesabından Sedat Ocakcı'nın da yer aldığı fotoğraflar paylaşılarak şu not eklenmişti: “Yozgat-Sorgun arasında, 123 hektar alan üzerine, 39 sanayi parselinden oluşan Bozok Organize Sanayi Bölgemizin ilk fabrikasının temelleri Valimiz Mehmet Ali Özkan'ın katılımıyla atıldı. Savunma ve sivil alanlarda faaliyet gösterecek olan Meta Yıldız Savunma Sanayi A.Ş. (Ocakcı Holding bünyesindeki şirket) ilimiz istihdamına önemli katkılarda bulunacak ve insansız hava aracı üretimi yapacak.”

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