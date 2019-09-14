İHA Erzincan Bölge Müdürü Akbuğa, Belediye Başkanı Pekmezci’yi ziyaret etti İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi ziyaret etti.

İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa beraberinde Bayburt İHA temsilcisi Beşir Kelleci ve Erzincan muhabiri Selçuk Kaya ile birlikte Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi ziyaret etti. Akbuğa ziyarette Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci’ye İHA’nın çalışmaları hakkında çeşitli bilgiler verirken yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Pekmezci ise ziyaretlerinden dolayı İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa’ya teşekkür ederken yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Başkan Pekmezci, kentte özellikle istihdamı artıracak projelere yoğunluk verdiklerini ifade ederek, “Bayburt halkına en iyi hizmeti sunabilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz” dedi.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi.

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