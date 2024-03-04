İHA Antarktika semalarında uçmaya başladı! Uçak test uçuşu için havalandı... Keşif yolculuğu başladı

Pilotsuz bir uçak, kısa bir süre önce Dünya’nın buzla kaplı kıtasında bilimsel verilerin toplanma biçiminde devrim yaratabilecek bir test uçuşuyla Antarktika üzerinde yolculuğa çıktı.

British Antarctic Survey’in (BAS) Rothera Araştırma İstasyonu komutasındaki Windracers ULTRA İHA, 10 metre kanat açıklığına sahip, 1.000 kilometreye kadar 100 kilogramlık kargo ve insan taşıma kapasitesi sunan tam otonom bir uçak. Uçak, yüksek teknolojiye sahip otopilot sistemi sayesinde, bir insan operatörün çok az müdahalesi ile güvenli bir şekilde kalkış, uçma ve iniş yapabiliyor. İHA, otonom drone operatörü Windracers tarafından zorlu Antarktika ortamıyla başa çıkmak için özel olarak tasarlandı. Örneğin, iki motorundan biri arızalansa bile uçak yine üsse geri dönebilecek yeteneğe sahip. Benzer bir şekilde, belirli bileşenler hasar görse veya arızalansa bile çalışmaya devam edebiliyor.